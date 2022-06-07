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На улице Блюхера рядом с площадью Лыщинского запретят парковку из-за жалоб местных жителей

Ограничения начнут действовать с 22 июня

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На участке Блюхера запретят парковаться с 22 июня

На участке Блюхера запретят парковаться с 22 июня

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С 22 июня на участке ул. Блюхера от ул. Котовского до площади Лыщинского в Новосибирске ограничат стоянку транспортных средств.


— Здесь установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор». Ограничение устанавливается по многочисленным обращениям жителей для исключения стоянки транспортных средств на проезжей части, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

На этом участке запретят стоянку транспортных средств

На этом участке запретят стоянку транспортных средств

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В мае на Вокзальной магистрали исчезла выделенная полоса, а нелегальная парковка машин «съела» целый ряд.

Во время ремонта на улице Блюхера в районе пересечения с улицей Ватутина осенью 2021 года дорожник пытался забрать телефон у сибирячки, которая снимала, как кладут асфальт в слякоть.

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