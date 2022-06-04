Неэффективно и очень опасно: врач объяснила, почему похмелье нельзя лечить аспирином, кофе и рассолом
Если вечеринка пошла не по плану, утром может потребоваться помощь
Похмелье — закономерная расплата за сознательное отравление своего организма токсичными веществами. Этиловый спирт сам по себе вреден для нервной системы, органов и тканей, а по мере расщепления образует не менее ядовитые метаболиты — ацетальдегид и уксусную кислоту. Причем именно ацетальдегид примерно в 20 раз токсичнее исходного алкоголя. Добавим сюда еще и примеси, которые есть практически в любых напитках, не всегда идеальную закуску, общее состояние здоровья и объем потребления алкоголя.
От всех этих составляющих зависит длительность и тяжесть похмелья. Кроме того, на скорость выведения алкоголя влияет активность фермента — алкоголь-дегидрогеназы (АДГ), чем ее больше, тем легче вам будет утром. Если же вечеринка обернулась тяжким похмельем, не все продукты и напитки подойдут для борьбы с ним. «Доктор Питер» вместе с гастроэнтерологом и терапевтом Верой Самсоновой разбирались в том, что можно и нельзя принимать после бурных возлияний, чтобы прийти в себя следующим утром.
Пиву — категорическое нет!
Никакие алкогольные напитки использовать в качестве средства от похмелья — нельзя. Даже если вам кажется, что будет гораздо лучше. Под запретом пиво, вино и коктейли по типу «Кровавая Мэри». Организм и так переполнен продуктами метаболизма, которые его отравляют, и важно как можно скорее избавиться от этих токсинов, а не травить тело еще сильнее. Но если вы вполне здоровы и не страдаете алкогольной зависимостью, то одна мысль о приеме алкоголя будет вызывать приступ тошноты.
Если же идея похмелиться не встречает негатива — это уже тревожный признак. Похмеляться нужно людям, страдающим алкогольной зависимостью, которые имеют уже не похмельный синдром, а абстиненцию. Тяга к спиртным напиткам для того, чтобы опохмелиться — это зависимость организма от этилового спирта, болезненная тяга к этому яду.
Если похмеляться после вечеринки, можно уйти в многодневный запой, выводить из которого будут уже наркологи в стационаре. Плюс ко всему стоит помнить — если даже вы не алкоголик, но решили похмелиться, облегчение наступит часа на 2–3, затем станет еще хуже.
Не тянись за аспирином
Если утром вас беспокоит мучительная головная боль, первым решением многих станет прием аспирина. Это одна из «традиций» борьбы с похмельем. Но подобная практика опасна, поскольку нередко желудок уже раздражен алкоголем, тогда ацетилсалициловая кислота может спровоцировать боль и изжогу в лучшем случае, а в худшем — желудочное кровотечение.
Но и заменить аспирин ибупрофеном не получится — он устраняет только боль при воспалении, но не при токсикозе. Не менее опасно принимать парацетамол, он крайне негативно отражается на печени, которая и без того измучена алкоголем. Под запретом и цитрамон — это комбинация из аспирина с парацетамолом, то есть — двойной удар по организму.
В случае головной боли при похмелье поможет только время, теплый чай с сахаром и лимоном, отдых, покой. От обезболивающих лучше отказаться.
Не налегай на кофе — будет хуже
Хотя многим кажется, что чашка кофе взбодрит и приведет в чувство, при похмелье — это не лучший выбор. Прежде всего, большое количество кофеина может вызвать раздражение желудка и усиление тошноты. Помимо этого, кофе обладает мочегонным эффектом, а после бурных возлияний тело и так страдает от обезвоживания и токсикоза.
Поэтому утром лучше пить воду, и побольше. Чашечку кофе, желательно с молоком и сахаром, стоит выпить попозже, когда вам станет полегче. Причем затем нужно выпить еще пару стаканов воды. Заменить кофе можно и более полезными напитками — это какао, травяной чай или обычный с имбирем и лимоном.
Натуральный рассол, но не маринад
Целебная сила рассола при похмелье — это вполне обоснованный эффект. Основа похмелья — это смесь токсикоза с обезвоживанием. Вода помогает пополнить запасы жидкости, соли — активизируют работу почек по выведению из тела продуктов метаболизма.
Но не тянитесь за банкой с огурцами, если это закатки из магазина или собственные. Маринад, который готовят с солью и уксусом, принимать нельзя, он только ухудшит состояние, полезен именно рассол от бочковых огурцов и помидоров, квашеной капусты.
Средства от тошноты и рвоты
Самое неприятное в похмелье — это отравление продуктами метаболизма, из-за чего раздражается центр рвоты в мозге. Чем сильнее отравление, тем дольше и тяжелее будет тошнота и рвота. Основная задача организма — как можно скорее вывести всеми способами токсины, которые отравляют тело. И рвота — защитный механизм. Препараты, которые подавляют тошноту с рвотой, только удлиняют период недомогания и могут еще и осложнить похмелье головокружением и падениями из-за сниженного давления.