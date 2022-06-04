Неэффективно и очень опасно: врач объяснила, почему похмелье нельзя лечить аспирином, кофе и рассолом

Никакие алкогольные напитки использовать в качестве средства от похмелья — нельзя. Даже если вам кажется, что будет гораздо лучше. Под запретом пиво, вино и коктейли по типу «Кровавая Мэри». Организм и так переполнен продуктами метаболизма, которые его отравляют, и важно как можно скорее избавиться от этих токсинов, а не травить тело еще сильнее. Но если вы вполне здоровы и не страдаете алкогольной зависимостью, то одна мысль о приеме алкоголя будет вызывать приступ тошноты.



Если же идея похмелиться не встречает негатива — это уже тревожный признак. Похмеляться нужно людям, страдающим алкогольной зависимостью, которые имеют уже не похмельный синдром, а абстиненцию. Тяга к спиртным напиткам для того, чтобы опохмелиться — это зависимость организма от этилового спирта, болезненная тяга к этому яду.

