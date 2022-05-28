Кто из главных врачей Новосибирской области богаче губернатора? Топ-5 медиков с внушительными доходами

Кто из главных врачей Новосибирской области богаче губернатора? Т
оп-5 медиков с внушительными доходами
У лидеров нашего списка, как правило, нет супругов, зато в декларациях указаны земельные участки, дома, квартиры и авто
Руководители медицинских учреждений, подведомственных областному Минздраву, отчитались о своих доходах в
На втором месте по уровню доходов оказался главврач «Государственного Новосибирского областного врачебно-физкультурного диспансера» Андрей Томчук. В его декларации указаны
Третий — главврач ГКБ
6,4 миллиона рублей получил в
Замыкает пятерку самых обеспеченных главврачей
Свои доходы за 2021 год раскрыли и руководители научно-исследовательских институтов СО РАН. Мы рассказывали о самых обеспеченных.
Губернатор НСО Андрей Травников получил за прошлый год 5,1 миллиона рублей, мы взглянули на его декларацию.