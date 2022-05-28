Кто из главных врачей Новосибирской области богаче губернатора? Топ-5 медиков с внушительными доходами

Руководители медицинских учреждений, подведомственных областному Минздраву, отчитались о своих доходах в 2021 году. Самый обеспеченный главврач Новосибирской области может похвастать доходом, который превышает губернаторский в два раза. Это Юлия Моор, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский клинический центр крови». В 2021 году она получила 10,5 миллиона рублей, в декларации также есть данные о двух квартирах: долей в одной она владеет ( 50 квадратов ), а вторым жильем пользуется ( 71 квадрат ). Данных о супруге или несовершеннолетних детях нет, при этом в прошлогодней декларации супруг был указан.

