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Кто из главных врачей Новосибирской области богаче губернатора? Топ-5 медиков с внушительными доходами

У лидеров нашего списка, как правило, нет супругов, зато в декларациях указаны земельные участки, дома, квартиры и авто

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Доходы в самой обеспеченной пятерке главврачей <nobr class="_">2021 года</nobr> начинаются от <nobr class="_">5,9 миллиона</nobr> рублей

Доходы в самой обеспеченной пятерке главврачей 2021 года начинаются от 5,9 миллиона рублей

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Руководители медицинских учреждений, подведомственных областному Минздраву, отчитались о своих доходах в 2021 году. Самый обеспеченный главврач Новосибирской области может похвастать доходом, который превышает губернаторский в два раза. Это Юлия Моор, главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский клинический центр крови». В 2021 году она получила 10,5 миллиона рублей, в декларации также есть данные о двух квартирах: долей в одной она владеет (50 квадратов), а вторым жильем пользуется (71 квадрат). Данных о супруге или несовершеннолетних детях нет, при этом в прошлогодней декларации супруг был указан.

На втором месте по уровню доходов оказался главврач «Государственного Новосибирского областного врачебно-физкультурного диспансера» Андрей Томчук. В его декларации указаны 9,3 миллиона рублей, а также две квартиры в собственности (одна из них — в совместной собственности) общей площадью 130 квадратов. Андрей Томчук также владеет земельным участком (382 квадрата), маленькой дачей (34 квадрата), долей в еще одной квартире (73 квадрата) и машиной Peugeot 206. Годовой доход супруги — чуть более 10 тысяч рублей. В 2020 году доход главврача был скромнее — около 2 миллионов рублей.

Третий — главврач ГКБ № 25 Сергей Астраков, у него 8,8 миллиона рублей дохода. Ему принадлежит четыре земельных участка совокупной площадью 5,5 тысячи квадратных метров, просторный садовый дом (311 квадратов), квартира (90 квадратов), два машиноместа и нежилое помещений (23 квадрата). В его декларации также нет сведений о супруге или несовершеннолетних детях, хотя еще в прошлом году в документе значилась супруга, еще один дом и автомобиль «Лексус». Впрочем, в 2020 году доход Сергея Астракова был выше нынешнего примерно в 2 раза.

6,4 миллиона рублей получил в 2021 году главврач клинической районной больницы № 1 в Кольцово Сергей Монагаров. Его декларация практически пуста — есть лишь данные о пользовании квартирой в 40 квадратов. Единственное, что принадлежит главврачу, — автомобиль Hyundai ix35. Данных о супруге или несовершеннолетних детях тоже нет, хотя в прошлом году он владел долей в квартире (56 квадратов) и земельным участком в 874 квадрата. Супруга в декларации тогда тоже присутствовала.

Замыкает пятерку самых обеспеченных главврачей 2021 года экс-министр соцразвития, а ныне главврач ГКБ № 34 Ярослав Фролов. Он получил 5,9 миллиона рублей. Вместе с супругой они владеют двумя крупными земельными участками — 2,4 тысячи и 998 квадратов (один — у главврача, один — у его жены), двумя квартирами площадью 53 и 58 квадратов, двумя жилыми домами площадью 212 и 160 квадратов, а также баней и гаражом. У Ярослава Фролова при этом два автомобиля Honda CR-V. Доход его супруги за год составил более 188 тысяч рублей.

Свои доходы за 2021 год раскрыли и руководители научно-исследовательских институтов СО РАН. Мы рассказывали о самых обеспеченных.

Губернатор НСО Андрей Травников получил за прошлый год 5,1 миллиона рублей, мы взглянули на его декларацию.

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