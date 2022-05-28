Психолог назвала 6 тревожных признаков, что вы деградируете как личность

В наши дни царит культ «достигаторства»: судя по социальным сетям, все будто только и думают, как стать выше, быстрее, сильнее и лучше.



Угнаться за другими в этом бесконечном марафоне успеха очень непросто, рассказывает «Доктор Питер». Волей-неволей каждый из нас временами может думать, что с ним что-то не так и это он один не развивается, пока все жители планеты уже выучили пятнадцатый иностранный язык и научились вставать в 5 утра.

