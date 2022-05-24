Топ-менеджер, пастух и водитель автобуса рассказали, как пытаются победить рак

Мои овечки меня спасли. Когда плохо было летом после химии, всё равно выходил из дома, усаживался в тень и пас своих овец и телку. Воду им носил. Так они меня выходили. Вернули к жизни. Они у меня общительные. Особенно одна. Придет, ткнет головой в бок: гладь давай! Хотя она девочка с характером. Когда добавки ей не даю, психанет, бывает, ногой топнет. А когда других кормлю, ревнует.



Фермер хотел выкинуть одного барашка. Тот задние ноги отморозил и не смог больше ходить. Взросленький барашек, но с инвалидностью, получается. Забрал его себе. Зову Рыжиком. Вырастим и его, травы не жалко.



Болей нет, а страх я научился подстригать, как овечью шерсть, до приемлемого уровня. Сейчас понимаю: сам пытался уничтожить себя изнутри, лишь бы этого страха не было. А потом научился разделять страх и себя. И начал давать себе знать: есть на свете я, Гриша. Человек Гриша — отдельно, а страх — отдельно. Тогда страх и съежился.



Зимой прошлого года съездил в Новосибирск на обследование: оказалось, что опухоль не растет. После этого состоялся консилиум. Из обсуждения врачей понял, что опухоль требует тяжелой операции, которую мой организм может не перенести. «Не знаем, как поступить, — сказали мне врачи. — Выйдите, мы посовещаемся». Посовещались и решили отправить мои документы своим московским коллегам: что они думают? Так что жду окончательного вердикта врачей: что они там решат со мной делать.

