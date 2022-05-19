Врач рассказал, что происходит с печенью, если пить кофе каждый день (спойлер — вы удивитесь)

Важно отметить, что за основу в научных исследованиях о кофе берется именно черный кофе. Не декаф или кофе со сливками, сахаром и молоком. Это не означает, что больше никаких капучино или латте. Просто имейте ввиду. Наши коллеги из Wday.ru спросили у эксперта, как кофе влияет на печень, и очень удивились. Оказывается, этот напиток не только полезен, но в некоторых случаях может оказывать даже оздоровительный эффект.
Александр Андреев — диетолог, кандидат медицинских наук, автор 29 научных работ, 4 учебно-методических пособий, стаж работы по специальности — более 20 лет.
Влияние на ферменты печени
— Для начала объясню, что при повреждениях печени в кровь человека поступает большое количество конкретных ферментов — это аспартатаминотрансфераза (АСТ) и аланинаминотрансфераза (АЛТ). Если уровень этих ферментов в крови низкий, то и повреждений печени у вас не наблюдается. Еще эти ферменты участвуют в процессе расщепления токсинов, выработке желчи, а также помогают бороться с инфекциями, — рассказывает диетолог.
Эксперт объясняет, что согласно исследованиям, именно ежедневное употребление кофе было связано с более низкими показателями ферментов АЛТ и АСТ. Эти данные подтверждают гипотезу о том, что в кофе есть ингредиент, который защищает от цирроза печени.
Фиброз печени
Существует такое заболевание, как фиброз печени. При нем в органе разрастается соединительная ткань, то есть орган пытается «нарастить» себе дополнительную ткань для закрытия тех или иных ран. Это очень часто встречающийся диагноз у пациентов, страдающих от алкоголизма, ожирения, гепатита B или C. Опасность болезни состоит еще и в том, что со временем она может перерасти в цирроз печени.
— Конечно, если у вас поставлен такой диагноз, то кофе не поможет вам вылечиться от болезни полностью. Тем не менее есть интересные исследования, в которых было доказано, что частое употребление кофе (и травяного чая) было связано с более низкими показателями жесткости ткани печени (то есть прогрессирование фиброза печени было ограничено). Авторы исследования говорят, что выводы пока делать рано и нужно изучить результаты подробнее, чтобы выявить подтверждающие и раскрывающие лежащие в основе этого явления механизмы, — замечает врач.
Цирроз печени
— Это более поздняя и более тяжелая стадия рубцевания печени, о которой упоминалось ранее. К сожалению, цирроз печени обычно не поддается лечению и это может привести ко многим серьезным осложнениям со здоровьем. Исследования показали, что кофе также может помочь снизить риск алкогольного цирроза печени, а также снизить риск смертности, вызванной алкогольным циррозом, — считает диетолог Александр Андреев.
Рак печени
По мнению специалиста, утренний напиток также может помочь снизить риск развития рака печени. Ключевое слово тут — может. Согласно мета-анализу было выяснено, что кофе потенциально может снизить риск развития рака печени, в том числе в некоторых случаях употребление этого напитка может замедлить прогрессирование заболевания печени.
Одно лечит, другое калечит?
Кофе предъявляют много разных обвинений, но не все они обоснованы. Например, часто звучит мнение, что именно чрезмерное употребление кофе может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
— Согласно исследованиям, нет связи между употреблением кофе и долгосрочным риском развития сердечных заболеваний, — говорит Елена Гричук. — Фактически умеренное потребление (3–5 чашек кофе в день) уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кофе защищает от развития сердечно-сосудистых заболеваний, пока потребление не является чрезмерным.
Елена Гричук — кардиолог, заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы», врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук. Профессиональные компетенции и специализации: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, нарушения ритма сердца, хроническая сердечная недостаточность.
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