Врач рассказал, что происходит с печенью, если пить кофе каждый день (спойлер — вы удивитесь)

Эксперт объясняет, что согласно исследованиям, именно ежедневное употребление кофе было связано с более низкими показателями ферментов АЛТ и АСТ. Эти данные подтверждают гипотезу о том, что в кофе есть ингредиент, который защищает от цирроза печени.

Фиброз печени

Существует такое заболевание, как фиброз печени. При нем в органе разрастается соединительная ткань, то есть орган пытается «нарастить» себе дополнительную ткань для закрытия тех или иных ран. Это очень часто встречающийся диагноз у пациентов, страдающих от алкоголизма, ожирения, гепатита B или C. Опасность болезни состоит еще и в том, что со временем она может перерасти в цирроз печени.