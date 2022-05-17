В какой позе полезнее всего спать гипертоникам

Спать можно в той позе, в которой вам удобно, или всё же ночной отдых на спине, на боку или на животе имеет значение и влияет на состояние здоровья? Ответов на этот вопрос много, рассказывает «Доктор Питер».



Внешних угроз сердцу во время сна не существует, считают кардиологи. И не страшно, если у вас есть лишний вес — нагрузка на сердце во сне в положении, например, лежа на левом боку никак не увеличится. Наш «мотор» надежно защищен ребрами, мышцами, сердечной сумкой-перикардом, а также жировой тканью, плеврой и тканью легких.

