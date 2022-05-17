Летальные исходы и пересадка печени: Европу накрыл детский гепатит неизвестной природы — придет ли он в Россию?

В начале мая 2022 года старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Филиппа Истербрук заявила о регистрации большого количества случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей. Поражает болезнь чаще всего малышей. Наши коллеги из Woman.ru узнали, стоит ли ждать вспышку детского гепатита в России.
«90% детей были госпитализированы»
Первые случаи заболевания зафиксировали еще в октябре 2021 года в США. Детям, которым поставили этот диагноз, было от одного месяца до 16 лет. Чуть позже аналогичные сообщения стали поступать и от европейских медиков. По данным ВОЗ, больше всего заражений пришлось на Великобританию. Немного позже заболевание начали выявлять у детей из Израиля, Японии, Нидерландов, Польши и других государств.
К настоящему времени медики зафиксировали уже около 350 заражений острым гепатитом неизвестного происхождения среди детей. Более 90% детей были госпитализированы, а как минимум пятеро — скончались. Около 40 пациентам потребовалась трансплантация печени.
Оснований считать эту вспышку массовой пока нет, но ученые занимаются изучением этой проблемы. Точную причину возникновения гепатита у малышей установить пока не получилось. Ясно одно — у многих болезнь быстро переходит в тяжелую форму. ВОЗ продолжает изучать все инфекционные и неинфекционные причины заболевания.
Из опросников можно сделать вывод, что заболевание не связано с определенным географическим районом, питанием, животными или токсинами, подчеркнула старший научный сотрудник ВОЗ Филиппа Истербрук. Связывать гепатит с вакциной от ковида также неоправданно, поскольку большинство детей не были привиты, отметила она.
Самые тяжелые осложнения гепатит дает на печень. Среди основных симптомов — лихорадка, повышенная утомляемость, потемнение мочи, сильные головные боли, желтуха, боли в животе, рвота и диарея. Удивительно, но обычные вирусы, вызывающие острый вирусный гепатит (A, B, C, D и E), не были обнаружены ни у одного из пациентов.
В том, что же стало причиной болезни, ученым еще предстоит разобраться. Пока они склоняются к двум наиболее возможным вариантам: гепатит могли спровоцировать ковид или аденовирусная инфекция.
Дойдет ли болезнь до России?
В РФ случаи заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения пока не выявлены. Сейчас Роспотребнадзор оценивает риск распространения такого гепатита в России как низкий. Пока основной гипотезой происхождения острого гепатита считается его вирусная природа. Этого мнения придерживается руководитель научного центра по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
— Исследователи ищут ранее неизвестный вирус или новый вариант ранее известного вируса, подозревают, в частности, определенный вариант аденовируса, выделенный у многих больных в Англии, — сообщил Покровский в беседе с ТАСС.
Он назвал маловероятной возможность того, что сразу «даже у нескольких десятков детей» мог возникнуть аутоиммунный гепатит. При этом заболевании клетки печени страдают из-за нарушенного иммунного ответа. Болезнь чаще носит хронический характер, ее острые формы очень редки, отметил Покровский.
— Токсический гепатит возможен, но также очень трудно представить, что он развился у детей из разных городов и стран из-за общего ядовитого вещества, разве что они употребляли один и тот же пищевой продукт или играли в игрушки из одной партии. Возможно, что имело место сочетание ранее известной инфекции и общего токсического фактора, — заметил эксперт.
В ближайшее время ученые проведут еще несколько исследований, чтобы раскрыть природу заболевания, а пока они рекомендуют родителям напомнить детям базовые правила гигиены. В будущем инфекция может стать еще более заразной и опасной, поэтому важно обезопасить себя еще на первом этапе. Следует мыть руки, прикрывать рот и нос при кашле и чихании, не прикасаться к глазам, носу или рту и избегать людей, которые больны. Если вы заметили у ребенка симптомы, характерные для гепатита, следует сразу обратиться к врачу. Заниматься самолечением и терять драгоценное время не стоит.
Какие бывают гепатиты и что нужно о них знать
Гепатит подразумевает наличие в печени воспаления, но причины его могут быть разными. Гепатит может быть токсическим — в случае поражения алкоголем, лекарственными препаратами, отравления химическими веществами, может быть аутоиммунным (при нарушении в работе иммунной системы), ишемическим (при заболеваниях сердечно-сосудистой системы), лучевым (последствия ионизирующего облучения, например, при лечении онкозаболеваний) и инфекционным. К последним относятся гепатиты А, В, С, D, E и другие, поражения другими вирусами (краснуха, цитомегаловирус, вирус Эпштейн-Барра, герпес, ВИЧ). Также выделяют острые и хронические гепатиты.
— Острое течение характерно, как правило, для вирусного поражения и при отравлениях, — говорит гастроэнтеролог Наталья Игнатова. — Оно характеризуется быстрым появлением симптомов: интоксикации, часто температуры, желтухи, появляются воспалительные изменения в общем анализе крови, увеличиваются показатели биохимии: билирубин, трансаминазы (АСТ, АЛТ). При хроническом течении симптомов часто нет или они проявляются неявно, нарастают постепенно, и человек часто не обращает внимания на свое состояние вплоть до развития цирроза печени.
Наталья Игнатова — врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения «Новой больницы».
Кто в зоне риска и можно ли вылечить гепатит — мы собрали ответы на все вопросы в подробный разбор.
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