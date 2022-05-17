Летальные исходы и пересадка печени: Европу накрыл детский гепатит неизвестной природы — придет ли он в Россию?

Оснований считать эту вспышку массовой пока нет, но ученые занимаются изучением этой проблемы. Точную причину возникновения гепатита у малышей установить пока не получилось. Ясно одно — у многих болезнь быстро переходит в тяжелую форму. ВОЗ продолжает изучать все инфекционные и неинфекционные причины заболевания.

Из опросников можно сделать вывод, что заболевание не связано с определенным географическим районом, питанием, животными или токсинами, подчеркнула старший научный сотрудник ВОЗ Филиппа Истербрук. Связывать гепатит с вакциной от ковида также неоправданно, поскольку большинство детей не были привиты, отметила она.