Тест на адекватность: 7 признаков, что с вашей самооценкой всё в порядке

К сожалению, очень мало людей на свете обладают адекватной самооценкой, рассказывает «Доктор Питер». Кто-то склонен себя постоянно критиковать и принижать собственные заслуги, а кто-то, напротив, мнит себя центром Вселенной и абсолютно глух к критическим замечаниям.



Между тем здоровая самооценка очень важна — как и для собственного ментального благополучия, так и для нормальных отношений с окружающими. Психолог Михаил Лабковский перечислил признаки, которые говорят, что с вашей самооценкой всё хорошо.

