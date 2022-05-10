Не переварили? Возвращаем здоровье после шашлычных выходных

Если вы переели так, что уже не до ферментов, то экстренный способ помочь желудку, к сожалению, только один — вызвать рвоту. До этого лучше не доводить, но иногда выбора уже нет. Кстати, если человек перебрал с алкоголем, то это тоже лучший выход.



— Если кто-то перебрал и появляется рвота — нужно дать ему обычной чуть теплой воды, как минимум пол литра, и устроить промывание желудка. Чем раньше, тем лучше, — говорит гастроэнтеролог Галина Барташевич. — За счет того, что во время рвоты произошла потеря электролитов, после необходима минеральная вода без газа для восстановления электролитного баланса. Минимум два стакана придется выпить мелкими глотками не торопясь. Если какое-то время уже прошло, то поможет прием энтеросорбентов.



Если у перебравшего появляется не только рвота, но и спутанное сознание — разговор идет об отравлении, и тут уже может понадобиться скорая. Если человек в сознании и всё понимает, но симптомы не проходят — можно обратиться к врачам в приемный покой.



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