За 10 лет не разбила ни одного бокала: история незрячей официантки, которая работает в ресторане

Обычно на работу в ресторан она добирается на такси одна — заранее предупреждает диспетчера о том, что поедет незрячий пассажир. Водители доводят Татьяну до дверей здания. На входе ее перехватывает администратор и провожает на второй этаж — в ресторан «Вкус темноты». Фишка заведения в том, что посетители обедают или ужинают здесь без света. Один сеанс длится около полутора часов. Сориентироваться в темном зале им помогает 46-летняя Татьяна. Она работает официанткой. В отличие от людей, которые пришли сюда ради новых ощущений, для нее темнота — дело привычное. Вот уже 16 лет она совсем ничего не видит.



Водили и к целителям, и к экстрасенсам