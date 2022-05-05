СЕЙЧАС +7°С
Пробки 4/10
usd 69.42
eur 72.78
СрочноАндрей Травников отвечает на вопросы журналистов
Все новости
Все новости
Истории

За 10 лет не разбила ни одного бокала: история незрячей официантки, которая работает в ресторане

Она получает за работу небольшие деньги, но для нее это способ выходить из зоны комфорта

265
В полной темноте официантка живет уже 16 лет

В полной темноте официантка живет уже 16 лет

Поделиться

Вместе с Татьяной мы выходим из такси и идем в противоположном от места ее работы направлении. Но именно она замечает, что, похоже, мы движемся не туда. Еще в машине она примерно понимала, где мы едем — по резким или плавным поворотам, дорожным подъемам и спускам, громкому шуму проезжавших мимо авто. Архитектура города, пространства и магистрали, которые она видела до того, как полностью потеряла зрение, отложились в памяти. Всё, что было построено в Омске потом, Татьяна может только представить по описаниям зрячих собеседников.

Татьяна ориентируется по городу по памяти

Татьяна ориентируется по городу по памяти

Поделиться

Обычно на работу в ресторан она добирается на такси одна — заранее предупреждает диспетчера о том, что поедет незрячий пассажир. Водители доводят Татьяну до дверей здания. На входе ее перехватывает администратор и провожает на второй этаж — в ресторан «Вкус темноты». Фишка заведения в том, что посетители обедают или ужинают здесь без света. Один сеанс длится около полутора часов. Сориентироваться в темном зале им помогает 46-летняя Татьяна. Она работает официанткой. В отличие от людей, которые пришли сюда ради новых ощущений, для нее темнота — дело привычное. Вот уже 16 лет она совсем ничего не видит.

Водили и к целителям, и к экстрасенсам


Проблемы со зрением у Татьяны начались, когда ей было 10 лет. До 3 класса она ходила в обычную общеобразовательную школу, потом родители по рекомендациям врачей отдали ее в специализированный интернат. Девочке было сложно учиться наравне со здоровыми одноклассниками из-за того, что она плохо видела. Медики диагностировали ей катаракту и вялотекущий увеит (воспаление сосудистой оболочки глаза). К окончанию спецшколы, в 17 лет, она ослепла на один глаз.

— Меня оперировали и в Москве, и в Уфе. Я была и у новосибирских офтальмологов, и у омских. Что только не делали. Родители уже и к экстрасенсам меня водили, и к целителям. Цеплялись за любую ниточку, но всё было бесполезно, — вспоминает Татьяна.

Родители Татьяны не теряли надежду на ее выздоровление

Родители Татьяны не теряли надежду на ее выздоровление

Поделиться

После окончания спецшколы она поступила в колледж на технолога общественного питания.

— Я ушла на середине обучения. Поняла, что физически из-за зрения мне тяжело — нужно было очень много писать и читать. Меня уговаривали остаться. Предлагали упростить программу и убрать предметы, которые необязательны по специальности. Я отказалась, потому что молодежь бы говорила: «Почему ей можно так, а нам нельзя?» Я не хотела, чтобы меня выделяли, и ушла.

На протяжении долгих лет Татьяна хваталась за любое дело, которое ей предлагали. «За инвалидами по зрению не выстраивается очередь из работодателей», — смеется женщина. Она принимала звонки в call-центре, работала в детском саду няней. Ухаживать за детьми ей нравилось больше всего. Но она смогла проработать всего полтора года.

— Если бы зрение сохранилось на том же уровне, я бы до сих пор там работала. Так сильно мне нравилось. Потом начались больничные — очередные консультации и проверки. Нужна была новая операция. Зрение постепенно падало. Меня нужно было постоянно кем-то подменять. Здесь уже встал выбор, и я уволилась.

Когда ситуация ухудшилась, Татьяна еще могла различать дневной свет

Когда ситуация ухудшилась, Татьяна еще могла различать дневной свет

Поделиться

К 30 годам она полностью потеряла зрение. И если первое время хоть немного могла отличать дневной свет от ночи, то вскоре лишилась и этой возможности. Сейчас, как описывает Татьяна, перед ее глазами кромешная тьма.

— Я спокойно отнеслась, никаких депрессий у меня не было. Жизнь постепенно вела меня к этому. Плюс, меня всему научили родители, когда я еще что-то видела. Поэтому, когда я потеряла зрение, у меня не было проблем ни в уборке, ни в готовке. Мне для этого глаза не нужны. Вы, люди, которые видите, даже не задумываетесь, что и сами делаете все руками, — рассказывает Татьяна.

Для того чтобы делать работу по дому, глаза не нужны

Для того чтобы делать работу по дому, глаза не нужны

Поделиться

Темная комната


Десять лет назад Татьяне позвонили из общества слепых и предложили работать официантом — она сначала подумала, что это розыгрыш. Но на собеседование пошла. Кандидатов на должность было немало. На работу приняли ее и еще троих претендентов. Их научили сервировать столы, подносить и подавать блюда, общаться с посетителями. Будущие официанты сдавали экзамен на знание вин и блюд. Перед открытием ресторана, где посетители едят в темноте, была своего рода репетиция, на которой незрячие официанты показывали приобретенные навыки обслуживания руководству. С пространством они знакомились на ощупь, чтобы было понятно, как передвигаться так, чтобы не столкнуться друг с другом и не врезаться в стены.

— Сначала сотрудники ресторана от нас шарахались. Понятно, что для них первое время это диковинка была. Они не понимали, как себя вести с нами. А потом познакомились и стали все в доску свои, — смеется Татьяна.

К предложению о работе официантом Татьяна отнеслась скептически

К предложению о работе официантом Татьяна отнеслась скептически

Поделиться

Перед приемом гостей Татьяна сама застилает столы скатертями и расставляет приборы. Говорит, что если первое время просила администратора проверить, всё ли сделала правильно, то сейчас довела свою работу до автоматизма. Перед входом в темный зал посетителям ресторана предлагают выбрать один из цветов меню — желтое (мясо птицы), красное (всё остальное мясо), синее (морепродукты), зеленое (вегетарианское) и белое (сюрприз от шеф-повара). Какие конкретно блюда им принесут — они не знают.

— Здравствуйте! Чтобы пройти в ресторан, я попрошу вас встать друг за другом и положить руку на плечо впереди стоящему человеку.

Официант Татьяна первая в цепочке на входе в темную комнату. После того как гости заняли свои места за столами, она подробно рассказывает, что на них лежит.

В темной комнате ресторана гости могут побывать в мире незрячего человека

В темной комнате ресторана гости могут побывать в мире незрячего человека

Поделиться

— Рассказываю, как сервирован стол, что с правой стороны — ножи, а слева — вилки. Гости находят всё при мне, такие довольные и счастливые, что в темноте нащупали перец, — хохочет наша собеседница. — Сложнее всего с бокалами — их роняют очень часто. Пока общаются, забывают, куда поставили.

Блюда к входу подносят администраторы, а уже за порогом темной комнаты — работа незрячего персонала. Кстати, сама официантка за 10 лет работы не разбила ни одного фужера.

После сеанса гостям показывают подробное меню с фотографиями.

— Люди, попадая в темноту, теряются. Вкусы понимают по-разному, хотя все продукты простые, никакой экзотики нет. Помню, был мужчина. Он ел и нахваливал блюдо, ему было очень вкусно. А я ему говорю: «Вы сейчас выйдете и увидите, что это такое вы пробовали». А жена отвечает: «Лучше не надо, потому что это, скорее всего, то, что он не ест в обычной жизни», — улыбается Татьяна.

Некоторые посетители думают, что Татьяна обслуживает их в приборах ночного видения

Некоторые посетители думают, что Татьяна обслуживает их в приборах ночного видения

Поделиться

Часто гости сомневаются в том, что она ничего не видит, и спрашивают, не надеты ли на ней очки ночного видения. Многие расспрашивают ее о жизни, потому что им после 1,5-часового ужина в темноте сложно представить, как так можно жить постоянно. Во время сеансов Татьяна всегда должна находиться в зале, чтобы слышать, когда ее позовут гости.

— Часто у нас отмечают дни рождения. Помню, в одной компании мужчина начал говорить тост. Именинник поблагодарил его, а тот ему отвечает: «А за что спасибо-то? Ты же не знаешь, какую я рожу при этом скорчил!» А некоторые шутят, что зря заморачивались с нарядами — всё равно не видно. У других возникает идея отпраздновать здесь свадьбу, потому что не надо тратиться на костюмы.

Несмотря на непростую судьбу, Татьяна очень легкий в общении человек

Несмотря на непростую судьбу, Татьяна очень легкий в общении человек

Поделиться

График зависит от количества сеансов. Помимо Татьяны, в этом ресторане осталась работать еще одна незрячая официантка — они сменяют друг друга. Обычно гости приходят на выходных и по праздникам, но и в будни народа хватает. Зарплата у нее небольшая, но это неплохое дополнение к пенсии по инвалидности, считает Татьяна. Тем более что эта работа приносит удовольствие и выводит из зоны комфорта. Кстати, для того, чтобы считать деньги, у Татьяны установлено специальное приложение на телефоне, с помощью которого можно отсканировать купюры и узнать их номинал — программа проговаривает информацию вслух.

— Конечно, мне сложно. Но куда деваться? Самое главное — понимать, что жизнь не заканчивается, — говорит Татьяна и добавляет. — Мне всегда так жалко, когда люди здоровые не хотят ни работать, ни учиться, только целый день на диване лежать. Я не пойму этого, как можно ничего не делать, имея возможности.

Ваш проводник Татьяна

Ваш проводник Татьяна

Поделиться

По теме 5

ресторанслепаяофициантка
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2