Нащупала горошину: мама двух детей откровенно рассказала про рак груди
Ольга Киселева узнала о страшном диагнозе в
Счастливая жена и мама двоих детей Ольга Киселева столкнулась с онкологией, когда ей было 32. Сначала выявили фиброаденому, но через несколько лет уже другие специалисты озвучили страшный диагноз — рак молочной железы. Опыт Ольги, увы, далеко не единичный, и столкнуться с таким может каждая женщина, однако многим до сих пор непросто рассуждать публично на такие темы. Наша собеседница считает, что говорить об этом важно. Ольга рассказала, на какие сигналы организма стоит обратить внимание даже здоровой женщине, как самообследоваться и когда нужно обращаться к врачу, какое лечение прошла она сама, и главное — как жить дальше, быть мамой, супругой, женщиной.
Нащупала маленькую горошину: с чего всё началось
Открыто поделиться своим опытом Ольга решилась, потому что уверена: столкнуться с раком молочной железы может любая женщина, и важно знать, как действовать, чтобы помочь себе.
Бытует мнение, что онкология во многих случаях передается по наследству, мол, если среди родных никто не болел, то и меня не коснется. История Ольги Киселевой доказывает обратное: в ее семье родных с онкологией не было. У девушки оказался гормонозависимый рак. Это значит, что злокачественная опухоль образуется из-за гормональных сбоев в организме.
Ольга вспоминает, что впервые нащупала у себя в груди совсем маленькую горошину еще в 2014 году. На тот момент она работала в банке, вместе с мужем они воспитывали маленькую дочку.
— У меня размер груди небольшой, поэтому легко все прощупывалось. Это была совсем небольшая горошина. Я стала искать специалистов.
Я наблюдалась, пропила лекарства, через полгода должна была прийти на контрольное УЗИ. Но его я сделала только через 8 месяцев — было сложно это устроить из-за рабочего графика и финансов. А вот маммолога для консультации не нашла, поэтому просто взяла и сравнила два своих результата сама: решила, что размер новообразования не изменился. И я со спокойной душой этот момент отпустила, — рассказывает наша собеседница.
Потом Ольга во второй раз стала мамой — родила сына. С двумя маленькими детьми на руках, признается, времени на себя просто не было. Но вскоре семья начала готовиться к переезду в Москву, и Ольга поняла, что ей нужно еще раз обследоваться: уплотнение всё также прощупывалось и, кажется, становилось больше.
— Сейчас я грамотная и понимаю, что должна была насторожиться. Но я вычитала, что и фиброаденома может увеличиваться. Продолжала думать, что это она и есть: всегда ведь думаешь, что что-то страшное тебя не коснется. При этом на ощупь уплотнение было уже хорошего размера, узелковое, были увеличены лимфоузлы в подмышечной впадине. Но я занималась детьми, времени не было, а потом оказалось, оно упущено, — вспоминает Ольга.
Она решилась на консультацию у онколога и новое УЗИ. Говорит, уже предчувствовала диагноз, врачи его подтвердили.
— Мне сделали пункцию — выявили наличие раковых клеток. Для меня это, конечно, шок. Мне было 32 года, возраст такой, что ты не понимаешь, как такое возможно. Анализы показали всего 1% вероятности, что это фиброаденома. Помню, как возвращалась домой: слезы, непонимание, почему всё так. Помню, в тот день было холодно: люди тепло одеты, а я вся в поту, мне жарко, — делится Ольга Киселева.
Это сегодня она говорит о страшном опыте с улыбкой. Считает, что такие ситуации — намек от судьбы, что нужно что-то менять. Например, Ольга ушла из найма и открыла свой маленький бизнес, теперь раз в год она старается делать чек-ап своего организма, перешла на правильное питание.
Но в первое время справиться с эмоциями было сложно: часто жалела себя, закрывалась от других людей, плакала. О подозрениях на онкологию она рассказала только сестре и тете, мужу, который поддерживал на каждом этапе. Родителям сообщила только когда всё подтвердилось, а детям лишь сказали, что мама заболела, без подробностей.
— Я немножко закрылась в тот момент, на работе особо никто не знал о том, что происходит. Я даже не знаю, почему у меня была такая реакция: возможно, не хотелось, чтобы меня жалели, звонили. Меня очень поддержал муж. Он видел и принимал меня всякую, сложности его не отпугнули. И это, конечно, много значит для человека, который находится в таком состоянии, — рассуждает Ольга.
«Зато теперь у меня прическа мечты»: про лечение
Ольгу прооперировали уже в Москве, в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина — примерно через месяц после того, как подтвердился диагноз. По результатам гистологии врачи определились, что у нее 3А стадия молочной железы.
3А стадия рака молочной железы означает, что опухоль менее 5 сантиметров в диаметре и распространилась на 4–9 подмышечных лимфатических узлов, либо имеются увеличенные лимфатические узлы в области груди на той же стороне, где и раковый процесс.
Как говорит наша собеседница, дальше ее ждало лечение по полной. Химиотерапия длилась около полугода. Ее Ольга перенесла сложно: запахи и привкус лекарств преследовали еще несколько лет после, многие продукты стали противны, приходилось проходить через уколы, повышающие лейкоциты. А вот к выпадению волос она отнеслась легко: говорит, решила, что это прекрасная возможность поэкспериментировать с имиджем — походить с короткой стрижкой, под настроение носить парики.
— Знаю, для многих, когда волосы сползают клочками, сложный момент — кто-то плачет. Я смирилась, потому что понимала, чего ждать. Волосы у меня начали расти в 2018 году. У меня поменялась структура волоса, и теперь у меня прическа мечты, такая, какую я всегда хотела видеть, — улыбается наша героиня.
С лучевой терапией, которой через полмесяца после химии продолжилось лечение, справиться было уже легче. Лечение завершилось уже около пяти лет назад, рассказывает Ольга. Сейчас она регулярно проверяется, признает, что на обследованиях до сих пор иногда испытывает мандраж: «Ты же понимаешь, что риск всегда есть».
Врачи, по словам нашей героини, в прогнозы того, как ее организм будет вести себя дальше, не углублялись. Сама она уверена, что с течением времени медицина развивается: и это дает надежду и ей, и другим женщинам, которые сталкиваются с таким диагнозом.
Как не пропустить рак и что делать в первую очередь: практические советы
Мы попросили Ольгу, опираясь на ее опыт, рассказать, на какие изменения в организме женщине стоит обратить внимание. Наша собеседница отмечает, что в ее случае насторожить могла повышенная температура — 37,1–37,2. Ольга же к этому проявлению серьезно не относилась — казалось, для многих это норма.
— Я жила в обычном режиме, мне она не мешала. Но я всё время находила причины ее появления, хотя просто не хотелось думать об этом, хотелось верить, что у меня всё нормально. Ведь никаких других болей у меня на самом деле не было. Буквально на днях я слышала историю от женщины, у которой были тянущие ощущения в груди. Я с таким не столкнулась или просто не замечала, так как был маленький ребенок на руках, я была эмоционально опустошена, — рассуждает Ольга.
При этом она отмечает, что женщинам с большим размером груди нащупать уплотнение гораздо сложнее: в их случае лучше обследования взять за правило.
Если говорить уже о процессе постановки диагноза, то Ольга советует обязательно искать специалистов, которые дадут второе мнение, — это помогает удостовериться в правильности диагноза, а значит, приблизит к началу лечения, если оно необходимо.
Когда ставят фиброаденому, говорит Ольга, с ней тоже лучше разделываться сразу — не ждать увеличения или перерождения в злокачественную опухоль.
Ольга уточняет при этом, что обвинять медиков в том, что они не определили вовремя у нее злокачественную опухоль, ей не приходит в голову. Для самой себя она решила (и рекомендует всем) взять за правило: ответственность за здоровье, в первую очередь, лежит на нас самих.
— У нас могут быть головные боли или другие состояния, но мы их часто не отслеживаем, не замечаем. Легче отмахнуться: подумаешь, я так чувствую себя уже давно. Но это неправильно. Нужно приучать себя и прививать своим детям относиться к своему здоровью внимательно, изучать любые изменения, — считает Ольга.
Еще один практический совет — больше общайтесь с врачами и людьми, которые переживают подобный опыт:
— Важно общаться в соцсетях на эту тему. Я через такое общение смогла сдать генетический анализ, который помог скорректировать мое лечение: изначально мне выписали препарат, который не был эффективен, а по итогам анализа тактику лечения удалось изменить. Я считаю, в процессе изучения интернета, общения в сетях, я могу узнать для себя много полезного, многим могу быть полезна и я.
Общаться с близкими и мечтать: как принять болезнь
Отдельная тема — это психологическое принятие такой сложной болезни. Ведь в этот момент женщина становится особенно уязвима: она может не нравиться себе внешне, болезненно реагировать на слова и поступки даже самых близких, просто предаваться унынию. Ольге выйти из таких состояний помогло отношение к болезни, как к некому квесту. Она говорит, что узнала много женских историй: были те, кто не справлялся даже с первой стадией заболевания, и те, кто живет уже 8–10 лет в постоянной борьбе с метастазами, но при этом не теряя смысла жизни, веру в лучшее.
Ольга признается, что и в ее истории есть моменты, когда хотелось, чтобы ее жалели. Но так было только в самом начале. А что помогло потом?
Она стала искать в своей ситуации плюсы, спрашивать себя — а что бы еще могло ускорить их переезд в Москву? И когда бы она еще так часто позволила бы себе менять имидж?
Ольга Киселева отмечает, что еще очень важно преодолеть свой страх перед диагнозом. Она часто общается с людьми, борющимися с онкологией. Многие из них не шли к врачу, потому что боялись.
Вот еще несколько правил, которых Ольга советует придерживаться, чтобы принять болезнь:
- принимайте решения с холодной головой;
- окружайте себя людьми, которые вас поддерживают (это могут быть родные, подруги или даже люди из соцсетей);
- ищите специалистов (нет в вашем городе, изучайте рекомендации и медицинские форумы по теме);
- четко определите, для чего вы боретесь с болезнью, какой у вас стимул, планы на будущее.
В свою очередь, близким человека, который заболел, стоит проявлять к нему больше внимания, но не говорить с ним о том, как можно было бы предотвратить онкологию: она уже есть, и с ней нужно разбираться.
— Поддержка близких — это слова, это вовремя подставленное плечо. Если родные постоянно будут говорить — а вот если бы, а надо было то, а какие прогнозы, то человек будет вновь и вновь погружаться в свою болезнь, — считает наша собеседница.
Ольга аргументирует, почему в процессе лечения важно общаться не только с родными, но и с теми, кто находится сейчас в такой же ситуации, как и ты. У этого, считает наша героиня, есть свой практический смысл:
— Твой опыт лечения может помочь, потому что доктор мог забыть о чем-то рассказать своему пациенту, не донес до него информацию, а у меня есть время и возможности подсказать. Многим девушкам я даже сейчас стараюсь рассказывать о своем случае, о диагностике, о медикаментах, которые могут ухудшить состояние других органов и добавить проблем.