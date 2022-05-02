Нащупала горошину: мама двух детей откровенно рассказала про рак груди

Нащупала маленькую горошину: с чего всё началось

Открыто поделиться своим опытом Ольга решилась, потому что уверена: столкнуться с раком молочной железы может любая женщина, и важно знать, как действовать, чтобы помочь себе.

Бытует мнение, что онкология во многих случаях передается по наследству, мол, если среди родных никто не болел, то и меня не коснется. История Ольги Киселевой доказывает обратное: в ее семье родных с онкологией не было. У девушки оказался гормонозависимый рак. Это значит, что злокачественная опухоль образуется из-за гормональных сбоев в организме.

Ольга вспоминает, что впервые нащупала у себя в груди совсем маленькую горошину еще в 2014 году. На тот момент она работала в банке, вместе с мужем они воспитывали маленькую дочку.

— У меня размер груди небольшой, поэтому легко все прощупывалось. Это была совсем небольшая горошина. Я стала искать специалистов.