«Ты плохо тужишься!»: откровения мамы, которая потеряла ребенка после тяжелых родов, но нашла силы простить себя и врачей

В стационаре мы провели 1,5 недели. 10 дней без сна, полные страха и растерянности. Сын постоянно хрипел, врачи стационара не знали, как нам помочь. Я не могла даже нормально сходить в туалет, потому что боялась, что сатурация упадет, а рядом никого не будет. На десятые сутки, ближе к ночи, сыну совсем стало плохо. Пришли медсестры и забрали его обратно.

Операции. «Сколько ему осталось?»

Месяц спустя — снова ухудшения. В субботу мне позвонил дежурный врач и попросил приехать, чтобы подписать разрешения. Новости были плохие: прекратилось кровоснабжение кишечника, и требовалась полноценная операция. Удалили 80%. Я понимала, что без кишечника жить невозможно, и спросила напрямую: «Сколько осталось?» Так мы встретили Новый год, в страхе, что со дня на день наш ребенок умрет.

Врачи дали сыну месяц. Если выживет, то возьмут на повторную операцию. И наш маленький мужичок выжил. Врачи в голос говорили: «Хорошая закладка», то есть внутриутробно сын получил всё, что нужно, и генетически был абсолютно здоров. От этого было в тысячу раз больнее.

Сына опять забрали в краевую и прооперировали. Соединили всё, что осталось. Через некоторое время обнаружилось, что швы несостоятельны и нужно снова всё открывать, промывать и заново зашивать. Это было невыносимо. Я умоляла Бога прекратить мучения ребенка. Дома всё еще стояла собранная и застеленная кроватка.

Самый страшный день в моей жизни. «У меня для вас плохие новости»

Я много раз представляла в мыслях этот телефонный звонок от врачей или мой приход в реанимацию, а там всё… конец. И всё равно оказалась не готова.

10 марта около 22:30 позвонила Маша (мама другого ребенка из реанимации). Мои руки затряслись. Она звонила предупредить, что дежурный врач проводил инструктаж для ночного персонала, чтобы все были в полной готовности из-за нашего сына.

Наступило утро 11 марта 2020 года. В 11:00 зазвонил телефон, я взяла трубку и услышала голос запыхавшегося врача. Она назвала меня по имени-отчеству и сказала: «У меня для вас плохие новости. Ваш ребеночек умер». Я только и смогла сказать: «О господи!», и слезы полились градом.

Мы начали думать о похоронах. Потом вместе с мужем поехали в детский магазин. Мне тогда казалось, что на всём белом свете мы такие единственные, выбирающие похоронную одежду для своего пятимесячного сына. Было еще очень холодно, я купила теплый зимний конверт.

Жизнь после

На следующий день после смерти ребенка мой декрет закончился, и по закону я должна была выйти на работу и идти по всем инстанциям: выписывать сына из квартиры, отменять «путинские».

Любое слово, мысль, фото, люди на улице с детьми, новости в соцсетях, что кто-то беременный или родил, попавшаяся на глаза вещь моментально выводили меня из состояния равновесия. Я могла сидеть и рыдать, рыдать, рыдать... На работе я ушла в отпуск за свой счет. Потом наступило лето. Дача. Там я начала читать «Радикальное прощение» Колин Типпинг. И эта фраза из книги натолкнула меня на мысль, что сейчас самое время начать свое исцеление: «Если бы всё должно было быть по-другому, оно бы так и было».

Примечание редакции: Екатерина отказалась назвать имена и фамилии врачей и роддом, потому что не хочет мести.

«Олечка, знаешь, роды — это лотерея»

Подобная ситуация несколько лет назад произошла с жительницей Екатеринбурга. Ольга Ланец тоже пережила потерю ребенка после тяжелых родов — ее сын Влад прожил 2 месяца . Суд установил, что это произошло в том числе из-за несделанного УЗИ, хотя в листе назначений было указано, что его сделали. Врач тогда объяснила это роженице так: «По КТГ (кардиотокография) всё хорошо. Зачем лишний раз ребеночка тревожить?»

— Ну ладно, что я буду спорить? Ей же видно, она каждый день ходит, слушает живот, и не первый день. Это было первый раз, когда я лежала. Второй раз уже закрались сомнения, потому что я опять вижу этот лист назначения — и снова вижу, что пометили, будто сделали УЗИ. Я спрашиваю у своего врача: «Почему остальным всем делают УЗИ?» Я начала немного на нее наезжать: «Сделайте УЗИ, ну сделайте УЗИ!» Она сказала, что аппарат у них находится где-то на нулевом этаже, в подвале, и он практически нерабочий, как она мне объяснила. И, мол, «даже если я тебе сделаю УЗИ, мы ничего не увидим, по результатам последнего УЗИ у тебя всё хорошо». Я спрашиваю: «Зачем тогда других водите?» Она сказала, что у них по КТГ не самые хорошие показатели, поэтому «мы ходим на УЗИ подстраховаться, сердцебиение прослушать». И говорит: «Я сама делаю УЗИ, и у меня чисто физически времени нет». Мне так ее стало жалко, думаю: «Ну куда разорваться врачу?» — вспоминает женщина.

Позже, по словам Ольги, врач даже на суде не смогла объяснить, почему так вышло. А эксперты установили, что ребенок родился с асфиксией тяжелой степени. Из-за того, что врачи не выявили, что ребенок задыхается, они и не стали менять тактику родов на кесарево сечение или наложение акушерских щипцов. Вокруг шеи малыша была обвита пуповина, но этого никто не увидел: УЗИ же не сделали.

— И спустя 3 года на суде врач сказала, что не знает, почему так получилось. Мне не сделали УЗИ, я просила. Мало того что есть правовой акт, который заставляет их это делать... КТГ-аппараты — не моя вина, что они сломаны. Я пришла рожать, откуда мне было знать? И когда врач обещает: «Я сделаю тебе кесарево, когда что-то пойдет не так». Я спрашиваю: «А почему не сделали кесарево?» А она говорит: «Так я не поняла, когда там что-то не так пошло, аппараты сломаны». Судья спрашивает: «Вы могли по этому снимку определить, что ребенок пострадает?» Она говорит: «Честно, нет». Так что за цирк? Надо мной поиздевались просто, — считает Ольга.

Женщина подала иск на роддом и выиграла суд. Эксперты из Санкт-Петербурга подтвердили, что были дефекты оказания пациентке медицинской помощи.