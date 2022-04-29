Врач рассказала, почему привычка заправлять кровать по утрам опасна для здоровья

— В каждой постели живут пылевые клещи, — рассказала «Доктору Питеру» врач Ирина Юзуп. — По утрам на постельном белье их может насчитываться более миллиона. Теплая и влажная среда идеальна для их размножения. И если с утра после пробуждения сразу накрыть постель одеялом и покрывалом, клещи продолжат размножаться с еще большей интенсивностью. Сами по себе пылевые клещи, питающиеся отмершими частичками кожи, не несут вреда. Опасны для человека отходы их жизнедеятельности, которые могут провоцировать ослабление иммунитета и развитие аллергических реакций, в том числе конъюнктивита, дерматита, ринита, заболеваний органов дыхательной системы.



Действенный способ избавления от пылевых клещей — стирка постельного белья (при температуре не ниже 60 градусов), сушка на свежем воздухе и глажка, говорит эксперт.



— Но стирать постельное белье каждый день вряд ли кому-то захочется, — признает врач. — Решить проблему можно следующим образом. Пылевые клещи боятся прямого солнечного света, свежего воздуха и сухости. Идеальная среда для их размножения — влажность выше 55% и температура воздуха около +25 градусов по Цельсию. Поэтому после пробуждения не нужно сразу застилать постель. Лучше на какое-то время откинуть одеяло и хорошо проветрить помещение, чтобы постель просохла.