В Новосибирской области на 69% увеличилось число укусов клещей

В Новосибирской области, по сравнению с прошлым годом, увеличилось число укусов клещей. Большинство из них зарегистрировали в Новосибирске.

— С нарастающим итогом 44 случая покуса, что больше 2021 года на 69%. Это сыграли погодные условия. Наибольшее количество покусов дает Новосибирск — это все районы, 14 случаев. И Искитимский район — 11 случаев, — рассказал на оперативном совещании 25 апреля Александр Щербатов, глава Роспотребнадзора НСО.



По словам главы ведомства, на сегодняшний день в регионе не зарегистрированы случаи заболевания клещевым энцефалитом. Он напомнил, что для профилактики инфекций нужно обрабатывать территорию от клещей и ставить прививки.