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В Новосибирской области на 69% увеличилось число укусов клещей

Их зафиксировали во всех районах города

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Роспотребнадзор напоминает о важности вакцинации от энцефалита

Роспотребнадзор напоминает о важности вакцинации от энцефалита

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В Новосибирской области, по сравнению с прошлым годом, увеличилось число укусов клещей. Большинство из них зарегистрировали в Новосибирске.

— С нарастающим итогом 44 случая покуса, что больше 2021 года на 69%. Это сыграли погодные условия. Наибольшее количество покусов дает Новосибирск — это все районы, 14 случаев. И Искитимский район — 11 случаев, — рассказал на оперативном совещании 25 апреля Александр Щербатов, глава Роспотребнадзора НСО.

По словам главы ведомства, на сегодняшний день в регионе не зарегистрированы случаи заболевания клещевым энцефалитом. Он напомнил, что для профилактики инфекций нужно обрабатывать территорию от клещей и ставить прививки.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске начали делать тест сразу на пять инфекций, которые могут передаваться от клещей. Объясняем, какие у них симптомы и какое может быть лечение.

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Роспотребнадзорклещиэнцефалит
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