Аллергия на цветение березы у новосибирцев началась раньше обычного — мнения врачей
Пациенты уже сообщают о первых симптомах — чихании
Новосибирцы начали жаловаться врачам на аллергию на цветение березы раньше обычного.
Заведующая отделением сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Олеся Миропольская рассказала журналисту НГС, что пациенты с аллергией на цветение березы уже отмечают ее первые симптомы — чихание.
— Действительно, в этом году достаточно рано начался этот сезон. Аномально теплый апрель, с повышением температуры
Терапевт и пульмонолог центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко замечает, что обычно в Новосибирской области береза начинает цвести в начале мая — с 1 по 5 число, а в этом году пыльца появилась в конце апреля.
— Если человек уже знает о своей аллергии, то нужно превентивно принимать меры — обязательно очки, возможно, маска, промывание слизистых носа и горла. Дома нужно делать влажную уборку, — пояснила журналисту НГС Ольга Филоненко.
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