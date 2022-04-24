СЕЙЧАС -3°С
Пробки 1/10
usd 73.50
eur 80.02
Тема дняНочной фоторепортаж из Вознесенского собора
Все новости
Все новости
Подробности

Аллергия на цветение березы у новосибирцев началась раньше обычного — мнения врачей

Пациенты уже сообщают о первых симптомах — чихании

400
В такой период аллергикам в том числе может помочь ношение масок

В такой период аллергикам в том числе может помочь ношение масок

Поделиться

Новосибирцы начали жаловаться врачам на аллергию на цветение березы раньше обычного.

Заведующая отделением сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Олеся Миропольская рассказала журналисту НГС, что пациенты с аллергией на цветение березы уже отмечают ее первые симптомы — чихание.

— Действительно, в этом году достаточно рано начался этот сезон. Аномально теплый апрель, с повышением температуры до 20 градусов, сыграл свою роль, — объясняет специалист.

Терапевт и пульмонолог центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко замечает, что обычно в Новосибирской области береза начинает цвести в начале мая — с 1 по 5 число, а в этом году пыльца появилась в конце апреля.

— Если человек уже знает о своей аллергии, то нужно превентивно принимать меры — обязательно очки, возможно, маска, промывание слизистых носа и горла. Дома нужно делать влажную уборку, — пояснила журналисту НГС Ольга Филоненко.

Ранее новосибирские врачи рассказывали, как на организм влияет дым от пожаров и смог.

По теме (5)

аллергияврачицветение
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2