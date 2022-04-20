«В ванной — засор, вода — только холодная»: молодая мама показала, в каких условиях лечат детей в больнице

Молодая мама Ева Синицкая попала в инфекционное отделение областной детской больницы в Архангельске с двухлетней дочкой. Но в тот же день выписалась под свою ответственность. Находиться там, по ее словам, было невозможно. В соцсетях она рассказала о тесной палате, неудобных старых кроватях, а также засорах в ванной и отсутствии горячей воды.

В коротком видео мы собрали историю и комментарий губернатора по этому поводу.

