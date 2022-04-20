«В ванной — засор, вода — только холодная»: молодая мама показала, в каких условиях лечат детей в больнице
Власти говорят, что не могли начать ремонт из-за подорожавших стройматериалов. Собрали всю историю в одном видео
Молодая мама Ева Синицкая попала в инфекционное отделение областной детской больницы в Архангельске с двухлетней дочкой. Но в тот же день выписалась под свою ответственность. Находиться там, по ее словам, было невозможно. В соцсетях она рассказала о тесной палате, неудобных старых кроватях, а также засорах в ванной и отсутствии горячей воды.
В коротком видео мы собрали историю и комментарий губернатора по этому поводу.
В одной небольшой комнате разместили шесть человек: троих детей и троих взрослых.
— Наша кроватка стояла вдоль стены так, что, чтобы пройти к шкафу или в туалет, ее необходимо было двигать, — рассказала Ева. — Кровати в палате металлические, с металлической сеткой, сверху матрас, обернутый клеенкой, который явно не по размеру кровати. Из-за того что клеенка по металлу скользит, матрас скатывается на пол постоянно вместе с лежащими на нем людьми.
Больше всего пациентов возмутила ванная комната: из-за засора пользоваться сантехникой невозможно. К тому же вода в кране была только холодная. Чтобы подмывать детей, в коридоре поставили ведро с горячей водой.
— То есть нужно сначала идти в буфет за емкостью, взять горячую воду, принести к себе в палату, разбавить водой из крана и мыть над раковиной. Напомню, в инфекционном отделении запрещено передвигаться по коридору с ребенком, то есть всё это время обкаканный ребенок ползает по палате, орет и пачкает всё вокруг, — возмущается Ева.
На вопросы о том, почему в больнице такие условия, сотрудники лишь развели руками и сказали, что регулярно пишут жалобы и заявки, но это не приносит результата.
— Я написала везде: в Минздрав, на сайте президента — везде, — говорит Ева. — В этом отделении полная антисанитария, там подцепить инфекцию проще, чем ее вылечить. Вечером того же дня я написала отказ от пребывания в отделении и взяла ответственность за здоровье своего ребенка на себя, и мы поехали домой. Потому что в таких нечеловеческих условиях находиться невозможно.