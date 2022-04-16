Кардиолог назвал полезные утренние привычки, которые на самом деле убивают сердце

— Здесь ситуация та же, что и с утренней зарядкой, — поясняет эксперт. — Плюсов обливания холодной водой — масса: бодрость, закаливание, гигиена. Но если вы новичок в этом деле, чрезмерный энтузиазм может сыграть с вами злую шутку. В особенности, если вы страдаете от повышенного артериального давления или проблем с сосудами.



Резкий подъем

— Кто служил, знает, что в армии подняться и одеться нужно за минуту. Но кроме возможной экономии времени ничего положительного в этом нет, — говорит кардиолог Казаченко. — После пробуждения нашему организму нужно немного времени на перенастройку.



При резком подъеме сосуды могут не успеть адекватно отреагировать и равномерно распределить кровь по организму. Как итог крови может не хватить мозгу, из-за чего он попросту «отключится».



Последствия могут быть очень печальными, признает кардиолог.



— В лучшем случае человек испытает головокружение, а в худшем — потеряет сознание и упадет, причем не обязательно удачно, — говорит эксперт. — Поэтому после пробуждения дайте себе пару минут понежиться, потом присядьте на кровать, потянитесь и только тогда начинайте свой новый день.

