Новосибирцы сообщили о проблемах с препаратами от эпилепсии — что говорит Росздравнадзор

Новосибирцы сообщили о проблемах с препаратами от эпилепсии с действующим веществом «вальпроевая кислота»: они рассказывают, что не во всех аптеках их можно оперативно купить.



На что жалуются читатели

Читательница Мария рассказывает, что живет в Новосибирской области — в Чулыме: