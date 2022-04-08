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Новосибирцы сообщили о проблемах с препаратами от эпилепсии — что говорит Росздравнадзор

В некоторых аптеках нужный препарат действительно то появляется, то отсутствует

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Росздравнадзор НСО рассматривает жалобы на отсутствие лекарств: по препаратам с вальпроевой кислотой в апреле было одно обращение

Росздравнадзор НСО рассматривает жалобы на отсутствие лекарств: по препаратам с вальпроевой кислотой в апреле было одно обращение

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Новосибирцы сообщили о проблемах с препаратами от эпилепсии с действующим веществом «вальпроевая кислота»: они рассказывают, что не во всех аптеках их можно оперативно купить.

На что жалуются читатели

Читательница Мария рассказывает, что живет в Новосибирской области — в Чулыме:

— Наша единственная возможность приобрести лекарство — это заказать его через интернет-аптеки или ехать в Новосибирск, а значит, потратить весь день на дорогу туда-обратно. Моя дочь 13 лет принимает препарат «Депакин Хроносфера». Сейчас его сложно купить: если он появляется в аптеках, то его быстро разбирают. Аптеки в Новосибирске отказываются его бронировать, так как большой спрос, в интернет-аптеках этот препарат отсутствует уже длительное время.

Мария добавляет, что на другой препарат им не хочется переходить, потому что 1,5 года назад наступила ремиссия — боятся ее прекращения.

— Вчера, слава богу, получили в поликлинике на месяц две пачки. А вообще очень страшно оставаться без лекарства и менять его на аналоги, — сообщила Мария журналисту НГС.

Такая информация отображается на сайте по поиску лекарств в Новосибирске 6 и 7 апреля

Такая информация отображается на сайте по поиску лекарств в Новосибирске 6 и 7 апреля

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Читательница Юля сообщила, что «Депакин Хроно» принимает ее сестра 1986 года рождения, за которой ухаживает их мама. Они тоже живут не в самом Новосибирске, а в области.

— Нам привезут завтра препарат: нашли в одной аптеке в центре, но очень неудобно. Хотя бы на месяц запас есть. Аналог начали принимать, но ей не подходит. 20 лет назад она чуть не умерла от аналога. Не подходят они. Как же страшно опять через все это проходить! — переживает Юля.

У другой сибирячки, тоже Юли, этот препарат принимает дочь в течение пяти лет. Она говорит, что две недели назад столкнулась с проблемой покупки лекарства:

— Обзвонила городские аптеки, в которых, по данным сервиса поиска лекарств, «Депакин Хроно» был, но его не было. Выручила одноклассница, которая работает фармацевтом в Кочках, — забронировала для меня пару коробочек. Как закончатся, даже не знаю, что будем делать. Есть еще индийский препарат от эпилепсии — я его смогла в городе купить, но говорят, что у него много побочных эффектов.

Какова ситуация сейчас

В региональном Росздравнадзоре журналисту НГС сказали, что на постоянной основе ведут мониторинг наличия лекарственных средств, в том числе и с помощью системы маркировки (ФГИС МДЛП), которая дает возможность увидеть количество всех препаратов, находящихся в обороте на фармрынке — каждого юридического лица или индивидуального предпринимателя вплоть до пункта продажи.

Кроме того, Росздравнадзор выезжает в аптеки и следит за информацией, размещенной в СМИ, получает обращения жителей.

— Анализ мониторинга подтверждает, что необходимые лекарства в наличии. По данным системы мониторинга лекарств, на текущий момент в Новосибирской области находится в обращении более 450 млн упаковок препаратов, в том числе с международным непатентованным наименованием «Вальпроевая кислота» — более 52 тысяч упаковок. Из них — около половины в розничной и оптовой фармацевтических сетях. Таким образом, имеются все необходимые резервы для обеспечения льготных категорий граждан и при необходимости самостоятельного закупа гражданами лекарственного препарата, — ответили журналисту в ведомстве.

В регионе на данный момент есть более <nobr class="_">52 тысяч</nobr> упаковок препаратов с нужным веществом, сообщили в Росздравнадзоре

В регионе на данный момент есть более 52 тысяч упаковок препаратов с нужным веществом, сообщили в Росздравнадзоре

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На вопрос журналиста НГС о жалобах на отсутствие препаратов с вальпроевой кислотой в Росздравнадзоре ответили, что в апреле 2022 года было одно обращение, после рассмотрения которого человек приобрел необходимый препарат.

— Обращаем внимание, что на текущий момент по ряду позиций лекарственных препаратов имеется повышенный cпpoc, что может создавать ложную видимость дефицита лекарственных препаратов и неконтролируемый неоправданный cпpoc на некоторые лекарственные препараты для создания их излишних запасов. В Новосибирской области дефектуры лекарственных препаратов не отмечается, по действующему веществу имеется достаточный перечень лекарств и их аналогов, — уточнили в Росздравнадзоре.

В Новосибирскоблфарме нам ответили, что вальпроевая кислота (по международному непатентованному наименованию) для обеспечения льготных категорий граждан закупалась:

— Имеется в наличии под торговыми наименованиями: «Депакин», «Депакин Хроносфера», «Конвулекс», «Энкорат» в достаточном объёме.

Журналист НГС в разные дни проверял наличие препаратов с вальпроевой кислотой на сайте сервиса по поиску лекарств Lekvapteke.ru: ситуация менялась. Разные лекарства от эпилепсии в аптеках то появлялись, то исчезали. Например, по информации сервиса на 6 и 7 апреля, именно «вальпроевая кислота» в наличии не отображается, но есть «Депакин» и другие препараты.

Список аптек с наличием нужных препаратов небольшой, но при обзвоне случайной выборкой <nobr class="_">«Депакин»</nobr> нашелся в наличии в разных формах и дозировках

Список аптек с наличием нужных препаратов небольшой, но при обзвоне случайной выборкой «Депакин» нашелся в наличии в разных формах и дозировках

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В качестве обычного жителя города журналист НГС обзвонил несколько аптек из списка, где препараты указаны как имеющиеся в наличии. Там они действительно были, но в одной из аптек пояснили, что препараты то раскупаются и отсутствуют, то появляются.

Ранее мы рассказывали, что Росздравнадзор опроверг информацию о нехватке лекарств от болезни Паркинсона в Новосибирске. А в 2021 году новосибирцы сообщали о том, что сталкивались с нехваткой препарата для детей с эпилепсией, у которого нет аналогов в России.

Вам нужен другой препарат, которого нет в аптеках города, или вы столкнулись с перебоями в выдаче льготных лекарств? Расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 (961) 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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