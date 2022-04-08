Новосибирцы сообщили о проблемах с препаратами от эпилепсии — что говорит Росздравнадзор

Новосибирцы сообщили о проблемах с препаратами от эпилепсии с действующим веществом «вальпроевая кислота»: они рассказывают, что не во всех аптеках их можно оперативно купить.
На что жалуются читатели
Читательница Мария рассказывает, что живет в Новосибирской области — в Чулыме:
— Наша единственная возможность приобрести лекарство — это заказать его через интернет-аптеки или ехать в Новосибирск, а значит, потратить весь день на дорогу туда-обратно. Моя дочь
Мария добавляет, что на другой препарат им не хочется переходить, потому что
— Вчера, слава богу, получили в поликлинике на месяц две пачки. А вообще очень страшно оставаться без лекарства и менять его на аналоги, — сообщила Мария журналисту НГС.
Читательница Юля сообщила, что
— Нам привезут завтра препарат: нашли в одной аптеке в центре, но очень неудобно. Хотя бы на месяц запас есть. Аналог начали принимать, но ей не подходит.
У другой сибирячки, тоже Юли, этот препарат принимает дочь в течение пяти лет. Она говорит, что две недели назад столкнулась с проблемой покупки лекарства:
— Обзвонила городские аптеки, в которых, по данным сервиса поиска лекарств,
Какова ситуация сейчас
В региональном Росздравнадзоре журналисту НГС сказали, что на постоянной основе ведут мониторинг наличия лекарственных средств, в том числе и с помощью системы маркировки (ФГИС МДЛП), которая дает возможность увидеть количество всех препаратов, находящихся в обороте на фармрынке — каждого юридического лица или индивидуального предпринимателя вплоть до пункта продажи.
Кроме того, Росздравнадзор выезжает в аптеки и следит за информацией, размещенной в СМИ, получает обращения жителей.
— Анализ мониторинга подтверждает, что необходимые лекарства в наличии. По данным системы мониторинга лекарств, на текущий момент в Новосибирской области находится в обращении более
На вопрос журналиста НГС о жалобах на отсутствие препаратов с вальпроевой кислотой в Росздравнадзоре ответили, что в апреле 2022 года было одно обращение, после рассмотрения которого человек приобрел необходимый препарат.
— Обращаем внимание, что на текущий момент по ряду позиций лекарственных препаратов имеется повышенный cпpoc, что может создавать ложную видимость дефицита лекарственных препаратов и неконтролируемый неоправданный cпpoc на некоторые лекарственные препараты для создания их излишних запасов. В Новосибирской области дефектуры лекарственных препаратов не отмечается, по действующему веществу имеется достаточный перечень лекарств и их аналогов, — уточнили в Росздравнадзоре.
В Новосибирскоблфарме нам ответили, что вальпроевая кислота (по международному непатентованному наименованию) для обеспечения льготных категорий граждан закупалась:
— Имеется в наличии под торговыми наименованиями:
Журналист НГС в разные дни проверял наличие препаратов с вальпроевой кислотой на сайте сервиса по поиску лекарств Lekvapteke.ru: ситуация менялась. Разные лекарства от эпилепсии в аптеках то появлялись, то исчезали. Например, по информации сервиса на 6 и 7 апреля, именно «вальпроевая кислота» в наличии не отображается, но есть «Депакин» и другие препараты.
В качестве обычного жителя города журналист НГС обзвонил несколько аптек из списка, где препараты указаны как имеющиеся в наличии. Там они действительно были, но в одной из аптек пояснили, что препараты то раскупаются и отсутствуют, то появляются.
Ранее мы рассказывали, что Росздравнадзор опроверг информацию о нехватке лекарств от болезни Паркинсона в Новосибирске. А в 2021 году новосибирцы сообщали о том, что сталкивались с нехваткой препарата для детей с эпилепсией, у которого нет аналогов в России.
Вам нужен другой препарат, которого нет в аптеках города, или вы столкнулись с перебоями в выдаче льготных лекарств? Расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону