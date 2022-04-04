«Поменяли цвет на жизнерадостный»: в кожном диспансере обновили детское отделение — фото из яркого стационара

В Новосибирске 4 апреля после ремонта открылся детский стационар кожно-венерологического диспансера. Во время ремонта в диспансере закупили новую мебель, покрасили стены и сделали зоны для отдыха и учебы ребенка. На ремонт было выделено 3,2 миллиона рублей из областного бюджета.

Как рассказала главный врач Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера Виктория Онипченко, в первую очередь поменялся концепт детского стационара. Его разделили на несколько частей, чтобы госпитализировать детей по возрастам.