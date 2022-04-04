«Поменяли цвет на жизнерадостный»: в кожном диспансере обновили детское отделение — фото из яркого стационара

В Новосибирске 4 апреля после ремонта открылся детский стационар кожно-венерологического диспансера. Во время ремонта в диспансере закупили новую мебель, покрасили стены и сделали зоны для отдыха и учебы ребенка. На ремонт было выделено 3,2 миллиона рублей из областного бюджета.
Как рассказала главный врач Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера Виктория Онипченко, в первую очередь поменялся концепт детского стационара. Его разделили на несколько частей, чтобы госпитализировать детей по возрастам.
— Здесь лежат дети с разными дерматологическими заболеваниями. В основном это, конечно, псориаз, атопический дерматит, экземы. Самые тяжелые диагнозы, которые на сегодня есть. Даже у взрослых заболевания атопическим дерматитом и псориазом приравнивается к страданию на уровне инфаркта миокарда. А вы представляете, как чувствуют себя ребятишки, которые здесь находятся. Поэтому мы концептуально поменяли цвет на жизнерадостный, чтобы они радовались. Чтобы они не боялись врачей, медицинских сестер, чтобы им было здесь комфортно, — рассказала главврач больницы.
— Это мероприятие мы проводим не в рамках каких-то национальных проектов. Это развитие системы дерматологической помощи в Новосибирской области. Это базовый наш диспансер и оказание именно стационарной помощи у нас не доходил до того, что мы видим сейчас. Тот ремонт и те условия, который мы создали для детей, очень важны с точки зрения оказания помощи, — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
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