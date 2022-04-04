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«Поменяли цвет на жизнерадостный»: в кожном диспансере обновили детское отделение — фото из яркого стационара

На ремонт отделения потратили 3,2 миллиона рублей

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Сегодня, 4 апреля, отделение заработало после ремонта

Сегодня, 4 апреля, отделение заработало после ремонта

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В Новосибирске 4 апреля после ремонта открылся детский стационар кожно-венерологического диспансера. Во время ремонта в диспансере закупили новую мебель, покрасили стены и сделали зоны для отдыха и учебы ребенка. На ремонт было выделено 3,2 миллиона рублей из областного бюджета.

Как рассказала главный врач Новосибирского областного клинического кожно-венерологического диспансера Виктория Онипченко, в первую очередь поменялся концепт детского стационара. Его разделили на несколько частей, чтобы госпитализировать детей по возрастам.

Как сообщила главврач больницы, в этом отделении дети могут лежать от 20 до 40 дней.

Как сообщила главврач больницы, в этом отделении дети могут лежать от 20 до 40 дней.

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Отделение рассчитано на 20 мест

Отделение рассчитано на 20 мест

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— Здесь лежат дети с разными дерматологическими заболеваниями. В основном это, конечно, псориаз, атопический дерматит, экземы. Самые тяжелые диагнозы, которые на сегодня есть. Даже у взрослых заболевания атопическим дерматитом и псориазом приравнивается к страданию на уровне инфаркта миокарда. А вы представляете, как чувствуют себя ребятишки, которые здесь находятся. Поэтому мы концептуально поменяли цвет на жизнерадостный, чтобы они радовались. Чтобы они не боялись врачей, медицинских сестер, чтобы им было здесь комфортно, — рассказала главврач больницы.

В отделении предусмотрена зона для просмотра мультиков

В отделении предусмотрена зона для просмотра мультиков

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— Это мероприятие мы проводим не в рамках каких-то национальных проектов. Это развитие системы дерматологической помощи в Новосибирской области. Это базовый наш диспансер и оказание именно стационарной помощи у нас не доходил до того, что мы видим сейчас. Тот ремонт и те условия, который мы создали для детей, очень важны с точки зрения оказания помощи, — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

После ремонта в больнице закупили двойные кровати. Как утверждает главврач, так удобнее для мам и удается возможность расположить больше людей в палате

После ремонта в больнице закупили двойные кровати. Как утверждает главврач, так удобнее для мам и удается возможность расположить больше людей в палате

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Отдельно есть зона для игр малышей

Отдельно есть зона для игр малышей

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Здесь предусмотрен стационар, в котором могут лечить особо заразных детей

Здесь предусмотрен стационар, в котором могут лечить особо заразных детей

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В стационаре есть отдельный санузел

В стационаре есть отдельный санузел

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В Новосибирской области каждый <nobr class="_">6-й</nobr> ребенок имеет кожное заболевание

В Новосибирской области каждый 6-й ребенок имеет кожное заболевание

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В ближайшее время больница договорится с Министерством образования, чтобы в стационаре были учебные классы

В ближайшее время больница договорится с Министерством образования, чтобы в стационаре были учебные классы

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В последние годы в Новосибирской области идет рост заболеваемости псориазом

В последние годы в Новосибирской области идет рост заболеваемости псориазом

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Рост заболеваемости связывают с коронавирусом и особенностями местности

Рост заболеваемости связывают с коронавирусом и особенностями местности

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В этом году кожно-венерологический диспансер собирается закупать новое оборудование как для взрослого отделения, так и для детского

В этом году кожно-венерологический диспансер собирается закупать новое оборудование как для взрослого отделения, так и для детского

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В отделение специально закупили тарелки с милыми рисунками

В отделение специально закупили тарелки с милыми рисунками

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Рост заболеваемости псориазом связывают с коронавирусом и особенностями местности

Рост заболеваемости псориазом связывают с коронавирусом и особенностями местности

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Министр здравоохранения НСО и главный врач диспансера перерезали ленту на открытии

Министр здравоохранения НСО и главный врач диспансера перерезали ленту на открытии

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В Новосибирске планируют вернуть к обычному режиму больницу № 11 — она была ковидным госпиталем на протяжении двух лет.

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