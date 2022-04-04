Пломбы станут золотыми? Стоматологи рассказали, как изменятся цены на лечение зубов из-за санкций

Еще один стоматолог, который лечит людей уже более 20 лет и работает и в государственной, и в частной медицине, уверен, что всё решится.



— Лечиться будут так же, как раньше. Есть и российские материалы, появятся какие-нибудь китайские, это вопрос к поставщикам. Я уверен, что замену найдут, нет безвыходных ситуаций, — считает медик.

Пломбы станут новым золотом?

Доктор наук Марина Харитонова и стоматолог частной клиники Анастасия Дейнега рассказали, как изменится стоимость на услуги в государственных платных стоматологиях и частных клиниках.

— Пока ничего не случилось, повышение цен в государственных структурах на платные услуги предвидится, но не глобальное, — рассказала Марина Харитонова. — Стоимость расходных материалов в общей стоимости услуги составляет примерно 30%, остальное — работа врачей, аренда и остальные затраты. Но врачи тоже люди, и их зарплата должна меняться в зависимости от инфляции. Цены поднимутся на платные услуги в государственных клиниках в пределах 10–15%, максимум 20%. Из них 5% — это инфляция. В частных цены на одну и ту же услугу варьируются от 700 рублей до 28 тысяч.

