Пломбы станут золотыми? Стоматологи рассказали, как изменятся цены на лечение зубов из-за санкций

Лечение зубов всегда было дорогим удовольствием, ходили даже шутки о том, что для этого нужно продать один из органов. Дело в том, что вся стоматология завязана на импорте. Получается, теперь нам не избежать еще большего роста цен.
Так станут ли пломбы золотыми или скоро российские и китайские производители сменят европейских на нашем рынке? В этом материале мы разберемся, из чего состоит стоимость лечения, насколько уже выросли цены на расходные материалы и какого повышения еще стоит ждать.
Насколько стоматология зависит от импорта?
Марина Павловна Харитонова — д. м. н, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, заведующая кафедрой стоматологии общей практики УГМУ и главный врач Свердловской областной стоматологической поликлиники, главный внештатный специалист-стоматолог Министерства здравоохранения Свердловской области
— Импорта в стоматологии больше, чем во всей медицине, около 90%, отечественного очень мало, — рассказала Марина Харитонова. — Оборудование и расходные материалы абсолютно одинаковые в платной государственной и частной стоматологии уже давно, поэтому и проблемы сейчас будут у всех одинаковыми.
В клиниках не будет материалов для лечения?
— Это зависит от расторопности руководителей что частных, что государственных структур, — объяснила Марина Харитонова. — Мы были бы расторопнее в государственных больницах, но нас сдерживает обязательное проведение конкурсных закупок. Нам бы купить всё, что есть на сегодняшний момент, а не ждать, например, месяц, но по закону не можем. Объемы в государственных и частных клиниках разные, но сейчас все останутся без расходников. Что будет дальше — сказать сложно.
Главный внештатный стоматолог региона рассказала, что в России производят импланты и брекеты, бормашины, есть даже отечественный производитель пломбировочного материала, при этом трудно сказать, есть ли у этих компаний импортная составляющая и насколько она большая. Торговых фирм много, но вопрос, что они будут продавать, остается открытым.
Анастасия Дейнега, врач-стоматолог частной клиники, владелица студии отбеливания Queen Smile, тоже волнуется, что расходные материалы для лечения в стоматологиях могут закончиться.
— В частных клиниках и государственных платных используют всё импортное, — рассказала Анастасия Дейнега. — По сути, в клиниках сейчас останутся свои только инструменты. Зеркала, шпатели, гладилки (инструмент для формирования пломб. — Прим. ред.) в России делают. Ну и если стоматология не только открывается, а уже работает, то у них все инструменты уже закуплены и всё есть, тут мы говорим только о расходных материалах.
Другой стоматолог частной клиники также обеспокоен ситуацией, поскольку некоторые поставщики отказывают в материалах.
— Я не знаю, что будет дальше. Пока руководство сказало: «Материалы есть, работаем», — поделился стоматолог. — Но у нас всё протезирование на импортных материалах, имплантация, ортопедия, да даже пломбы. Некоторые импортные компании уже отказываются поставлять материалы, будем искать замену.
Еще один стоматолог, который лечит людей уже более 20 лет и работает и в государственной, и в частной медицине, уверен, что всё решится.
— Лечиться будут так же, как раньше. Есть и российские материалы, появятся какие-нибудь китайские, это вопрос к поставщикам. Я уверен, что замену найдут, нет безвыходных ситуаций, — считает медик.
Пломбы станут новым золотом?
Доктор наук Марина Харитонова и стоматолог частной клиники Анастасия Дейнега рассказали, как изменится стоимость на услуги в государственных платных стоматологиях и частных клиниках.
— Пока ничего не случилось, повышение цен в государственных структурах на платные услуги предвидится, но не глобальное, — рассказала Марина Харитонова. — Стоимость расходных материалов в общей стоимости услуги составляет примерно 30%, остальное — работа врачей, аренда и остальные затраты. Но врачи тоже люди, и их зарплата должна меняться в зависимости от инфляции. Цены поднимутся на платные услуги в государственных клиниках в пределах 10–15%, максимум 20%. Из них 5% — это инфляция. В частных цены на одну и ту же услугу варьируются от 700 рублей до 28 тысяч.
В областной стоматологии мы не меняли цены с прошлого года и не будем их трогать еще до лета. Существует определенный порядок, мы должны за месяц предупредить всех пациентов и страховые компании. Пока у нас материалы куплены по старым ценам. Как только мы начнем пользоваться теми материалами, которые купили по новой стоимости, — повысим, но областная больница продержится до сентября. В клиниках городов области цены тоже вырастут ненамного: не имеет смысла повышать стоимость на 30–40–50%, потому что платежеспособность населения расти не будет, — объяснила специалист.
В частных клиниках ситуация иная. Повышение цен во многих стоматологиях уже произошло, так как поставщики увеличили цену на материалы.
— Стоимость анестезии выросла на 140%, а она используется везде, — поделилась Анастасия Дейнега. — На расходные материалы фирмы тоже подняли цены на 30%, хотя продают еще из запасов. В ответ на это некоторые стоматологии уже подняли цены на 20%. Я думаю, что в данный момент это вызвано искусственным путем: все начали скупать, и они подняли стоимость. Считаю, что ситуация всё равно стабилизируется, когда откроют прямые поставки, потому что все частные стоматологии пользуются только импортными материалами, вся стоматология в долларах. И дальнейшая судьба будет зависеть от курса и от честности наших поставщиков, фирм, которые нам всё это продают.
Мы уже видим изменение цен, например, профессиональная гигиена в норме стоит 4 тысячи, а сейчас ее стоимость у коллег колеблется от 6 до 8 тысяч. По своей студии вижу, что увеличилось количество пациентов и на отбеливание. Я заранее закупила материалы, поэтому цены пока не поднимаю. Если фирмы будут сбавлять обороты в поднятии цен, стоматологии тоже пойдут на уступки людям, будут делать акции. Цены, как мы знаем, никогда не падают, но стоматологии могут потом делать скидки или акции. Цены вырастут минимум на 20%, как и везде, — добавила владелица студии отбеливания.
А за что мы отдаем столько денег?
Рассказываем, из чего вообще складывается стоимость лечения в частной клинике:
- оплата работы врача — везде индивидуально, в среднем от 20% до 30%;
- оплата работы ассистента;
- набор индивидуальной защиты;
- материалы для лечения;
- стерилизация инструмента (в два этапа: дезинфекция и ультразвук; для стерилизации нужны крафтовые пакеты и специальные растворы);
- работа медсестры, которая должна подготовить инструмент к работе (ассистент не проводит стерилизацию, он только на самом лечении ассистирует врачу, а всё остальное делает медсестра, и это тоже включается в стоимость лечения);
- заработок самой стоматологии.
Что сейчас делать?
Главный внештатный специалист-стоматолог Министерства здравоохранения Свердловской области Марина Харитонова советует горожанам регулярно посещать стоматологию, а если зуб заболел — начинать лечение при первых симптомах.
СЮЖЕТ
— Населению нужно вспомнить про профосмотры и профгигиену. Это не требует пломбировочных материалов и каких-то дополнительных затрат, — сказала Марина Харитонова. — Вовремя лечите зубы, для лечения кариеса всегда будут материалы, не нужно ждать решения какой-то ситуации. Это спасет от больших затрат, гораздо дешевле вылечить начинающийся кариес, чем потом удалять зуб и протезировать его. Чем чаще люди приходят к стоматологу — тем меньше денег на это понадобится. Все сейчас ударились в покупку сахара, для нас это отчасти хорошо, скоро будет очень много пациентов, но я всё же советую потратить эти деньги на здоровье, включая стоматологическое!
Ранее эксперты объясняли, какие медицинские услуги подорожают из-за санкций больше всего, а врачи рассказывали, что будет, если оригинальное лекарство заменить дженериком.