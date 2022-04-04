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Нутрициолог дала 5 советов, как есть пасту и худеть

Эксперт по питанию объяснила, что макароны могут быть в меню, если вы придерживаетесь здорового питания

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Дело не в макаронах, а в том, с чем мы их едим и в каком объеме

Дело не в макаронах, а в том, с чем мы их едим и в каком объеме

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Думаете, что макароны не могут быть частью здорового питания и совершенно неуместны в рационе, когда нужно снизить вес? Вовсе нет!

Как приготовить пасту и сократить количество калорий, чтобы не допустить увеличения веса, «Доктору Питеру» рассказала нутрициолог Юлия Игнатенко.

Юлия Игнатенко — нутрициолог, член Общественного Объединения «Нутрициологи России»

1. Овощи — перед макаронами…


— Съешьте овощной салат перед макаронами, — советует Юлия Игнатенко. — Овощи насытят вас, в итоге вы выйдете сытым из-за стола после порции макарон меньшего размера. Также употребление овощей перед высококрахмалистыми продуктами, к которым относятся макароны, предотвратят резкие скачки глюкозы в крови и выброс инсулина.

2. …и с макаронами


— А как насчет того, чтобы сделать спагетти из овощей или добавить овощи в популярные виды паст? — предлагает эксперт по питанию. — С помощью овощечистки или специальной терки сделайте лапшу из кабачка и смешайте ее с цельнозерновой лапшой, а в тарелку с пенне добавьте брюссельскую, цветную капусту или брокколи, перец, грибы, томаты и лук.

И еще вариант — приготовьте фарш для лазаньи, заменив часть фарша на тыкву, кольраби, бобовые, шпинат и грибы.

Чтобы убрать из фарша лишний жир, процедите его через сито после приготовления.

3. Как у итальянцев


— Сделайте пасту основным блюдом, как у итальянцев, а не дополнением к высококалорийным котлетам, — советует Юлия Игнатенко. — И внимательно контролируйте размер порции.

Проблема не в макаронах, а в размере порции.

4. Снижаем калорийность


— Любите карбонару? Отлично! У меня есть совет, как снизить ее калорийность в три раза, — рекомендует нутрициолог. — Просто используйте вместо бекона прошутто (или обычную ветчину). И замените кетчуп на свежеприготовленный томатный соус.

Эксперт напоминает, что 100 г кетчупа содержат около 150 ккал и 20 г сахара (при суточной норме потребления сахара — 30 г для взрослых).

— Отличный томатный соус получится, если потушить томаты (зимой можно использовать замороженные или консервированные в собственном соку) с чесноком, розмарином, смесью перцев и другими специями и травами.

5. «Правильные» макароны


— Макароны из цельнозерновой пшеницы и бобовых — лучший выбор, — советует нутрициолог. — В таких макаронах больше клетчатки, чем в рафинированных, а это способствует более быстрому насыщению и несет дополнительные преимущества для организма — снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа, улучшает перистальтику кишечника. Ищите, чтобы на этикетке упаковки макарон была надпись «цельнозерновые» или «из цельносмолотого зерна».

Макароны — это углеводы


Ежедневная потребность организма в углеводах — примерно 4 г на 1 кг веса, напоминают врачи. Если человек ведет активный образ жизни или имеет большие умственные нагрузки, то сбалансировать энергообмен можно путем увеличения количества полезных углеводов. В том числе макарон из твердых сортов пшеницы. Но надо помнить, что любые макароны содержат мало белка, витаминов и минералов.

Полезные углеводы:

  • сырые овощи и фрукты, овощи с минимальной обработкой;
  • неочищенные крупы, злаки;
  • орехи, семечки, бобовые;
  • цельнозерновой хлеб, хлебцы;
  • нежирные молочные продукты.

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