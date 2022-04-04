Нутрициолог дала 5 советов, как есть пасту и худеть

2. …и с макаронами

— А как насчет того, чтобы сделать спагетти из овощей или добавить овощи в популярные виды паст? — предлагает эксперт по питанию. — С помощью овощечистки или специальной терки сделайте лапшу из кабачка и смешайте ее с цельнозерновой лапшой, а в тарелку с пенне добавьте брюссельскую, цветную капусту или брокколи, перец, грибы, томаты и лук.



И еще вариант — приготовьте фарш для лазаньи, заменив часть фарша на тыкву, кольраби, бобовые, шпинат и грибы.



Чтобы убрать из фарша лишний жир, процедите его через сито после приготовления.



3. Как у итальянцев

— Сделайте пасту основным блюдом, как у итальянцев, а не дополнением к высококалорийным котлетам, — советует Юлия Игнатенко. — И внимательно контролируйте размер порции.



Проблема не в макаронах, а в размере порции.



4. Снижаем калорийность

— Любите карбонару? Отлично! У меня есть совет, как снизить ее калорийность в три раза, — рекомендует нутрициолог. — Просто используйте вместо бекона прошутто (или обычную ветчину). И замените кетчуп на свежеприготовленный томатный соус.

