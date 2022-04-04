Нутрициолог дала 5 советов, как есть пасту и худеть

Думаете, что макароны не могут быть частью здорового питания и совершенно неуместны в рационе, когда нужно снизить вес? Вовсе нет!
Как приготовить пасту и сократить количество калорий, чтобы не допустить увеличения веса, «Доктору Питеру» рассказала нутрициолог Юлия Игнатенко.
Юлия Игнатенко — нутрициолог, член Общественного Объединения «Нутрициологи России»
1. Овощи — перед макаронами…
— Съешьте овощной салат перед макаронами, — советует Юлия Игнатенко. — Овощи насытят вас, в итоге вы выйдете сытым из-за стола после порции макарон меньшего размера. Также употребление овощей перед высококрахмалистыми продуктами, к которым относятся макароны, предотвратят резкие скачки глюкозы в крови и выброс инсулина.
2. …и с макаронами
— А как насчет того, чтобы сделать спагетти из овощей или добавить овощи в популярные виды паст? — предлагает эксперт по питанию. — С помощью овощечистки или специальной терки сделайте лапшу из кабачка и смешайте ее с цельнозерновой лапшой, а в тарелку с пенне добавьте брюссельскую, цветную капусту или брокколи, перец, грибы, томаты и лук.
И еще вариант — приготовьте фарш для лазаньи, заменив часть фарша на тыкву, кольраби, бобовые, шпинат и грибы.
Чтобы убрать из фарша лишний жир, процедите его через сито после приготовления.
3. Как у итальянцев
— Сделайте пасту основным блюдом, как у итальянцев, а не дополнением к высококалорийным котлетам, — советует Юлия Игнатенко. — И внимательно контролируйте размер порции.
Проблема не в макаронах, а в размере порции.
4. Снижаем калорийность
— Любите карбонару? Отлично! У меня есть совет, как снизить ее калорийность в три раза, — рекомендует нутрициолог. — Просто используйте вместо бекона прошутто (или обычную ветчину). И замените кетчуп на свежеприготовленный томатный соус.
Эксперт напоминает, что 100 г кетчупа содержат около 150 ккал и 20 г сахара (при суточной норме потребления сахара — 30 г для взрослых).
— Отличный томатный соус получится, если потушить томаты (зимой можно использовать замороженные или консервированные в собственном соку) с чесноком, розмарином, смесью перцев и другими специями и травами.
5. «Правильные» макароны
— Макароны из цельнозерновой пшеницы и бобовых — лучший выбор, — советует нутрициолог. — В таких макаронах больше клетчатки, чем в рафинированных, а это способствует более быстрому насыщению и несет дополнительные преимущества для организма — снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа, улучшает перистальтику кишечника. Ищите, чтобы на этикетке упаковки макарон была надпись «цельнозерновые» или «из цельносмолотого зерна».
Макароны — это углеводы
Ежедневная потребность организма в углеводах — примерно 4 г на 1 кг веса, напоминают врачи. Если человек ведет активный образ жизни или имеет большие умственные нагрузки, то сбалансировать энергообмен можно путем увеличения количества полезных углеводов. В том числе макарон из твердых сортов пшеницы. Но надо помнить, что любые макароны содержат мало белка, витаминов и минералов.
Полезные углеводы:
- сырые овощи и фрукты, овощи с минимальной обработкой;
- неочищенные крупы, злаки;
- орехи, семечки, бобовые;
- цельнозерновой хлеб, хлебцы;
- нежирные молочные продукты.