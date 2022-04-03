В холодном поту: эксперт объяснила значение 10 частых ночных кошмаров — они вас о чем-то предупреждают

Чаще всего в плохих снах люди видят, как умирают или как их кто-то преследует. А одни из самых распространенных кошмаров ночью — про падение с высоты, выпадающие зубы и атакующих змей. В значениях этих снов разбирались наши коллеги из «Доктора Питера» с экспертом в области психологии сновидений Лаури Лёвенберг.



Лаури Лёвенберг — сомнолог, автор книг о сновидениях, аналитик и член Международной ассоциации по изучению сновидений. Стаж — более 20 лет.

С начала пандемии многие люди заметили, что их сны стали более яркими и тревожными. Ночные кошмары заставляют задуматься, что наше подсознание пытается нам сказать. Эксперт в области психологии сновидений Лаури Лёвенберг расшифровала потенциальное значение десяти главных кошмаров, которые люди чаще всего видят во сне.