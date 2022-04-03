В холодном поту: эксперт объяснила значение 10 частых ночных кошмаров — они вас о чем-то предупреждают

Чаще всего в плохих снах люди видят, как умирают или как их кто-то преследует. А одни из самых распространенных кошмаров ночью — про падение с высоты, выпадающие зубы и атакующих змей. В значениях этих снов разбирались наши коллеги из «Доктора Питера» с экспертом в области психологии сновидений Лаури Лёвенберг.
Лаури Лёвенберг — сомнолог, автор книг о сновидениях, аналитик и член Международной ассоциации по изучению сновидений. Стаж — более 20 лет.
С начала пандемии многие люди заметили, что их сны стали более яркими и тревожными. Ночные кошмары заставляют задуматься, что наше подсознание пытается нам сказать. Эксперт в области психологии сновидений Лаури Лёвенберг расшифровала потенциальное значение десяти главных кошмаров, которые люди чаще всего видят во сне.
— Нам снятся кошмары, когда подсознание хочет помочь исправить расстраивающую нас сложную ситуацию, — объясняет Лаури. — Какими бы пугающими ни были кошмары, они полезны, потому что подсказывают, на что обратить внимание, что нас подавляет или, может, что мы игнорируем.
Хотя у каждого будут личные ассоциации с предметами, явлениями и существами, которые появляются во снах, существуют также общие, архетипические, символы. По словам Лаури, они применимы к большинству видящих сны.
Змея во сне
Эксперт объясняет, что змеи во сне обычно представляют кого-то токсичного, ядовитого в нашей жизни. Этот человек, скорее всего, демонстрирует низкое поведение, которое может причинить вам вред или каким-то образом угрожать. Подсознание подсказывает нам, что нельзя не обращать внимание на ситуацию.
Зубы выпадают во сне
Сны, связанные с выпадением зубов, чаще всего связаны с проблемами общения в нашей реальной жизни. Подсознание так подсказывает вам, что вы рассказали о чем-то важном, возможно, секрете или личных делах. Если вы регулярно выбалтываете информацию не задумываясь, не «фильтруете», а потом сожалеете о сказанном, вполне вероятно, вам нередко снятся сны про выпадающие зубы.
Вас кто-то преследует во сне
Этот сон чаще всего могут видеть те, кто в жизни скорее убегает от проблем, чем предпочитает решать их. Он дает понять, что чем дольше вы уклоняетесь от трудностей и откладываете непростые задачи на потом, тем дольше они будут вызывать у вас проблемы.
Падение
Этот сон обычно случается, когда мы чувствуем себя разочарованным кем-то или чем-то в реальной жизни. Это результат работы подсознания, когда ваши планы внезапно рухнули, когда не принесло результата то, на что вы возлагали большие надежды. Это также частый сон у тех, кто страдает психическими расстройствами, и может быть предупреждением тела о том, что может случиться ухудшение или обострение состояния.
Умереть во сне
Такой сон может сниться, когда что-то в вашей жизни подходит к концу или значительно меняется, например когда вы расстаетесь с супругом или возлюбленным, меняете работу и даже если узнаёте, что у вас будет ребенок. Это жизненно важные моменты, которые подсознание приравнивает к смерти вас прежнего, а точнее, определяет как конец одного периода жизни и начало нового.
Если вам снится, что кто-то умирает, то, вероятно, с этим человеком происходят какие-то изменения или ваши отношения с ним стали другими.
Бывает, что мамам и папам снится, что их ребенок умирает. Это случается, когда в реальной жизни сына или дочери, по вашему мнению, происходят «эпохальные» события: он идет в садик, в первый класс, бросает секцию, поступает в институт, женится или выходит замуж и так далее.
Сны о смерти позволяют нам распознавать изменения в нашей жизни, чтобы мы могли отпустить то, что нам больше не нужно, и стать открытыми для грядущих перемен.
Тонуть во сне
Такой кошмар нередко снится тем, кто чувствует в своей жизни тяжесть ответственности, гнет долгов или зашкаливающие эмоции. Подсознание таким образом сигналит, что необходимо найти что-то, что удержит вас на плаву, что спасет, поможет вам.
Снятся жуки
Когда что-то или кто-то нас очень тревожит и беспокоит, мы можем обнаружить, что в наши сны вторглись насекомые. Чем больше жук, забравшийся в ваш кошмар, тем серьезнее проблема в реальной жизни. Любопытно, что полчища насекомых во сне люди стали чаще видеть именно с начала пандемии. Жук в нашем кошмаре символизирует этот самый пугающий ковид. А подсознание нам выдает наши страхи — мы не хотим, чтобы он нас укусил.
Быть обманутым во сне
Если вы знаете, что такое предательство, и уже сталкивались в жизни с обманом, то такой сон говорит о том, что вы до сих пор не восстановили доверие к людям полностью, но с этим надо работать. Однако если вас никогда не обманывали, то, скорее всего, сон предупреждает вас о чем-то, что мешает вашей личной жизни. Ваш партнер может слишком много работать, чрезмерно увлекаться играми, проводить больше времени с друзьями или даже уделять массу внимания ребенку, забывая о вас. Подсознание говорит о ваших переживаниях и намекает, что пора заняться отношениями и вернуть всё в счастливое русло.
Убить кого-то во сне
Если смерть — естественный конец, то убийство — насильственный. Такой сон подскажет, что вы ищете способы положить конец чему-то негативному в вашей реальной жизни. Если вы недавно бросили курить, перестали есть сладкое, начали худеть — скорее всего, вам приснится убийство.
Потеряться во сне
Этот сон часто вызван нерешительностью или неуверенностью в реальной жизни, а также непониманием, куда двигаться для достижения цели.
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