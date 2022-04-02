Минздрав зарегистрировал вакцину от ковида, которую испытал на себе Путин (ее нужно брызгать в нос)

Минздрав России зарегистрировал первую назальную вакцину от коронавируса. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства, это еще одна версия вакцины «Спутник V», но теперь вакцинация возможна без укола — препарат вводится в носовую полость при помощи специальной насадки-распылителя.

Так же как и обычный «Спутник V», вакцина состоит из двух компонентов и вводится с интервалом в три недели. В сообщении Минздрава говорится, что препарат формирует местный иммунитет на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови. Применять ее планируется для ревакцинации и пока только для тех, кто старше 18 лет.