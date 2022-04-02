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Минздрав зарегистрировал вакцину от ковида, которую испытал на себе Путин (ее нужно брызгать в нос)

Препарат будут применять для ревакцинации

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Вакцинировать через нос будут по-прежнему медработники — дома это сделать нельзя

Вакцинировать через нос будут по-прежнему медработники — дома это сделать нельзя

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Минздрав России зарегистрировал первую назальную вакцину от коронавируса. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства, это еще одна версия вакцины «Спутник V», но теперь вакцинация возможна без укола — препарат вводится в носовую полость при помощи специальной насадки-распылителя.

Так же как и обычный «Спутник V», вакцина состоит из двух компонентов и вводится с интервалом в три недели. В сообщении Минздрава говорится, что препарат формирует местный иммунитет на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови. Применять ее планируется для ревакцинации и пока только для тех, кто старше 18 лет.

Назальную вакцину, разработанную в Центре им. Гамалеи, в ноябре 2021 года опробовал на себе лично Владимир Путин.

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— Порошок назальной формы. Это тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он (Денис Проценко. — Прим. ред.) набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко на счет три, пшикнул, — рассказывал тогда президент. — 15 минут я посидел, и всё. На этом закончилось. Никаких ощущений не было. Ничего. Сегодня после этих двух процедур я уже занимался спортом с утра.

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