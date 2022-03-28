Шанхай закрыли на самый масштабный локдаун за всю пандемию ковида

Власти Шанхая столкнулись с рекордной вспышкой коронавируса и решили закрыть крупнейший город КНР на локдаун. Причем этот карантин — самый масштабный за всё время пандемии COVID-19 . Он будет действовать на протяжении десяти дней.



По данным Центра по предотвращению и контролю болезней, за последние сутки в городе выявили 50 локальных и 10 ввозных заражений и 3454 бессимптомных случая.

