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Шанхай закрыли на самый масштабный локдаун за всю пандемию ковида

В крупнейшем китайском городе — рекордная вспышка коронавируса

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Новый карантин в Шанхае разбили на два этапа. Десять дней жителям нельзя будет никуда выходить

Новый карантин в Шанхае разбили на два этапа. Десять дней жителям нельзя будет никуда выходить

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Власти Шанхая столкнулись с рекордной вспышкой коронавируса и решили закрыть крупнейший город КНР на локдаун. Причем этот карантин — самый масштабный за всё время пандемии COVID-19. Он будет действовать на протяжении десяти дней.

По данным Центра по предотвращению и контролю болезней, за последние сутки в городе выявили 50 локальных и 10 ввозных заражений и 3454 бессимптомных случая.

Локдаун в Шанхае будут вводить в два этапа по пять дней каждый. Первая фаза продлится с 28 марта по 1 апреля. На это время будут закрыты экономический район Шанхая Пудун и близлежащие районы. С 1 по 5 апреля начнется второй этап локдауна. На эти дни закроют центр Шанхая к западу от реки Хуанпу.

Всё это время жители должны будут оставаться дома, общественный транспорт ходить не будет, офисы и предприятия закроют. Единственное исключение составляют компании, чья деятельность считается жизненно необходимой.

На время локдауна жители Шанхая будут покупать продукты и товары первой необходимости исключительно онлайн и при условии бесконтактной доставки.

Ранее из-за вспышки заболевания в Шанхае закрыли на карантин многие городские общины и местный Диснейленд, а Tesla приостановила производство на своем заводе.

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Тем временем в России ограничения ослабевают с каждой неделей. На днях Роспотребнадзор снял самые строгие ковидные запреты в школах. За минувшие сутки в России выявили 21 101 случай заражения коронавирусом. 1762 человека госпитализированы, 35 746 пациентов выздоровели, еще 335 человек скончались.

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