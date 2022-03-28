Шанхай закрыли на самый масштабный локдаун за всю пандемию ковида

Власти Шанхая столкнулись с рекордной вспышкой коронавируса и решили закрыть крупнейший город КНР на локдаун. Причем этот карантин — самый масштабный за всё время пандемии
По данным Центра по предотвращению и контролю болезней, за последние сутки в городе выявили
Локдаун в Шанхае будут вводить в два этапа по пять дней каждый. Первая фаза продлится с
Всё это время жители должны будут оставаться дома, общественный транспорт ходить не будет, офисы и предприятия закроют. Единственное исключение составляют компании, чья деятельность считается жизненно необходимой.
На время локдауна жители Шанхая будут покупать продукты и товары первой необходимости исключительно онлайн и при условии бесконтактной доставки.
Ранее из-за вспышки заболевания в Шанхае закрыли на карантин многие городские общины и местный Диснейленд, а Tesla приостановила производство на своем заводе.
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Тем временем в России ограничения ослабевают с каждой неделей. На днях Роспотребнадзор снял самые строгие ковидные запреты в школах. За минувшие сутки в России выявили