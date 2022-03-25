«Недооценивать опасность нельзя»: коронавирус, работа в офисе и другие факторы риска образования тромбов

Пожилой возраст, инфекции, включая COVID-19, сидячий образ жизни — всё это считается факторами риска развития тромбоза, рассказывает «Доктор Питер». Об этом опасном диагнозе стали много писать и говорить после того, как мир накрыла пандемия коронавируса, ведь тромбы — одно из частых осложнений после болезни. Недооценивать опасность тромбоза нельзя: мы уже не раз писали о людях, лишившихся ноги или руки из-за тромба или других осложнений после перенесенной болезни. Не говоря уже о том, что оторвавшийся тромб может спровоцировать инфаркт или инсульт.
Как именно образуются тромбы? Кто в зоне риска? Какие симптомы должны насторожить? Разбираемся с экспертами.
Как они появляются
Ирина Яснова — врач-кардиолог, специалист группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА».
— Тромбы образуются, когда определенные части крови сворачиваются, соединяясь в полутвердую массу. Этот процесс может начаться из-за травмы или в случае, если нарушена целостность внутренней стенки сосуда, замедлился ток крови, она стала более вязкой, — поясняет Ирина Яснова.
Главная опасность тромба состоит в том, что он, оторвавшись от сосуда, может закупорить артерию, кровоснабжающую жизненно важные органы — сердце или мозг. Из-за этого человек может пострадать от ишемического инсульта или инфаркта.
Различают 2 основных типа тромбоза:
- венозный тромбоз — когда тромб блокирует вену;
- артериальный тромбоз — когда тромб блокирует артерию.
Болезни, повышающие риск
Некоторые хронические заболевания в разы повышают риск тромбообразования, предупреждает кардиолог. К ним относятся:
- атеросклероз;
- аритмия;
- сердечная недостаточность;
- ожирение;
- курение;
- инсульт;
- гиподинамия;
- диабет;
- повышенное артериальное давление.
Тромбы могут появиться и у людей, которые редко занимаются спортом, мало двигаются и много сидят, — в первую очередь это касается офисных работников и тех, кто постоянно за рулем. Чтобы избежать опасной для жизни патологии, приучите себя к простым упражнениям. Они не займут много времени, зато от них точно будет польза.
— Попробуйте выполнять упражнения для профилактики венозного застоя в нижних конечностях: сгибайте колени, разгибайте пальцы ног, делайте перекатывания с пятки на пальцы, а также круговые движения голенью, — пояснила Ирина Яснова.
Тревожные звоночки
Владимир Пирожников — врач-терапевт, кардиолог-аритмолог, функциональный диагност. Специалист национального агентства клинической фармакологии и фармации (клиника НАКФФ).
Когда в полости сердца или просветах кровеносных сосудов образуется тромб, то происходит повреждение эндотелия — внутренней оболочки кровеносного сосуда. У человека начинается гиперкоагуляция или повышенная свертываемость крови, за ней следует стаз крови — нарушение ее движения.
Как понять, что у вас образовался тромб:
- у вас внезапно появилось ощущение нехватки воздуха;
- вы стали страдать от отечности в ногах или руках;
- появились внезапные боли в нижних конечностях;
- стали мучить судороги в ногах;
- изменились цвет или температура кожных покровов на определенном участке;
- появились боли в животе;
- вы стали страдать от внезапных приступов тошноты или рвоты.
— После операций, вирусных инфекций, переохлаждений или тяжелых травм стоит помнить, что какое-то время вы находитесь в зоне риска — эти четыре фактора тоже могут повлиять на образование тромбов. Также стоит тщательно следить за своим здоровьем женщинам, которые принимают гормональные контрацептивы, людям с повышенным холестерином в крови, болезнями почек и онкологией в анамнезе, — пояснил кардиолог.
Какие привычки могут спровоцировать тромбоз
Проблему тромбообразования могут вызвать неправильные пищевые привычки.
Есть много жирного
Например, тромбы могут появиться у людей, которые привыкли к углеводной или жирной пищи. Несомненно, картошка, кукуруза, рис, мучное могут присутствовать в нашем рационе. Главное, не увлекаться такой пищей. Разбавлять меню белком и клетчаткой, не забывать про свежие овощи и фрукты.
— Опасно чрезмерное употребление простых углеводов и сахара, которые в немалых объемах содержится в соусах, полуфабрикатах и обезжиренных продуктах, — пояснил кардиолог.
Увлекаться выпечкой и печеньками
Также спровоцировать опасную патологию может еще один популярный продукт — маргарин. Он содержит большое количество трансжиров, сгущающих кровь. Многие добавляют его в тесто для выпечки или же покупают уже готовые булочки и печеньки. Приучите себя всегда внимательно читать состав продукта, а если решили испечь что-то дома, то постарайтесь найти такой рецепт теста, в котором нет маргарина.
Есть бутерброды с колбасой
Еще один опасный продукт — это любимые многими копченые колбасы. В них много «плохого» холестерина, который провоцирует образование бляшек, что со временем может привести к возникновению тромбов. Даже, казалось бы, один «безвредный» бутерброд может быть опасен, если завтракать им каждый день. Постарайтесь заменить копчености на вареное мясо, куриную грудку, натуральную ветчину.
Постоянно ограничивать себя в еде
От тромбов чаще страдают люди, которые постоянно сидят на диетах. Вывод лишней жидкости из организма — основа диет, с этого и начинается обезвоживание организма и, как следствие, сгущение крови.
Часто есть печень
— Отдельным пунктом хочется выделить свиную и говяжью печень. В этих продуктах содержится много витаминов группы К, которые плохо влияют на свертываемость крови и повышают вероятность возникновения тромбов. Поэтому их тоже стоит ограничить, — говорит врач.
Про витамин К
Витамин К — один из самых необходимых микроэлементов в нашем организме. Он играет важную роль в свертывании крови, обеспечивая синтез белков, благодаря чему наш организм в случае необходимости сможет предотвратить сильную кровопотерю. Например, во время травмы или операции.
Самый главный признак, который может указать на дефицит витамина К — это сильная кровоточивость. У некоторых, например, может часто идти кровь из носа. Однако избыток этого витамина может быть также опасен, как и дефицит: у очень большого количества людей есть предрасположенность к варикозной болезни вен, к повышенной свертываемости крови, и даже небольшой избыток витамина К может привести к глобальным проблемам.
Не принимайте добавки с этим витамином без назначения врача. А чтобы в организме не возникло дефицита, не забывайте про виноград, сырую морковь, кешью, оливковое масло, гранатовый сок, брокколи, листовую зелень, шпинат.
Профилактика тромбоза
Первое, что надо учесть — это семейную предрасположенность к тромбозу. Если кто-то из близких страдал от этой патологии, то вам не будет лишним провериться у специалиста, оценить риски развития тромбофилии.
Тромбофилия — наиболее распространенный вид нарушения коагуляции (свертываемости крови), характеризующийся предрасположенностью организма к образованию тромбов. Заболевание считается главной причиной развития тромбоза глубоких вен, инфаркта, инсульта и других опасных патологий.
Также стоит соблюдать простые, но эффективные правила: не забывать про спорт и прогулки, стараться как можно чаще ходить пешком, следить за весом, отказаться от вредных привычек.
Некоторые предпочитают носить компрессионное белье. Например, продавцы-консультанты, которые весь день проводят на ногах, спасаются от отечности компрессионными чулками. Но просто так покупать такое белье не стоит. Проконсультируйтесь со своим врачом, возможно, вам подойдут другие способы профилактики.