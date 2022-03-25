«Недооценивать опасность нельзя»: коронавирус, работа в офисе и другие факторы риска образования тромбов

Как именно образуются тромбы? Кто в зоне риска? Какие симптомы должны насторожить? Разбираемся с экспертами.



Как они появляются

Ирина Яснова — врач-кардиолог, специалист группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА».

— Тромбы образуются, когда определенные части крови сворачиваются, соединяясь в полутвердую массу. Этот процесс может начаться из-за травмы или в случае, если нарушена целостность внутренней стенки сосуда, замедлился ток крови, она стала более вязкой, — поясняет Ирина Яснова.



Главная опасность тромба состоит в том, что он, оторвавшись от сосуда, может закупорить артерию, кровоснабжающую жизненно важные органы — сердце или мозг. Из-за этого человек может пострадать от ишемического инсульта или инфаркта.



Различают 2 основных типа тромбоза:



венозный тромбоз — когда тромб блокирует вену;

артериальный тромбоз — когда тромб блокирует артерию.

Болезни, повышающие риск

Некоторые хронические заболевания в разы повышают риск тромбообразования, предупреждает кардиолог. К ним относятся:

