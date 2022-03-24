От коронавируса скончался 100-летний мужчина в Новосибирской области

В Новосибирской области еще
— На утро 24 марта за сутки зарегистрировано еще
Скончались
— Скончались мужчины в возрасте 63 лет, 66 лет, 100 лет и женщины в возрасте 58 лет, 66 лет, 67 лет, 71 года, 72 лет, 72 лет, 77 лет, 83 лет, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5297 человек, — добавили в ведомстве.
В инфекционные стационары региона с диагнозом
На прошлой неделе на сайте Роспотребнадзора Новосибирской области опубликовали документ об отмене обязательной вакцинации в регионе. Документ подписал главный санитарный врач НСО Александр Щербатов.