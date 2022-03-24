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От коронавируса скончался 100-летний мужчина в Новосибирской области

Всего в регионе за время пандемии от коронавируса умерли 5297 человек

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В отделениях реанимации находятся <nobr class="_">182 человека</nobr>. На ИВЛ — <nobr class="_">23 пациента</nobr>

В отделениях реанимации находятся 182 человека. На ИВЛ — 23 пациента

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В Новосибирской области еще 293 жителя заразились коронавирусом, а 12 человек умерли от ковида. Об этом сообщил оперштаб региона по ковиду.

— На утро 24 марта за сутки зарегистрировано еще 293 новых случая коронавируса, в том числе у 16 детей. Всего в регионе зафиксировано 249 290 случаев. Выписаны за сутки 311 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.

Скончались 12 пациентов.

— Скончались мужчины в возрасте 63 лет, 66 лет, 100 лет и женщины в возрасте 58 лет, 66 лет, 67 лет, 71 года, 72 лет, 72 лет, 77 лет, 83 лет, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5297 человек, — добавили в ведомстве.


В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1218 пациентов, в том числе 43 ребенка. В отделениях реанимации находятся 182 человека. На ИВЛ — 23 пациента.

На прошлой неделе на сайте Роспотребнадзора Новосибирской области опубликовали документ об отмене обязательной вакцинации в регионе. Документ подписал главный санитарный врач НСО Александр Щербатов.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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