От коронавируса скончался 100-летний мужчина в Новосибирской области

В Новосибирской области еще 293 жителя заразились коронавирусом, а 12 человек умерли от ковида. Об этом сообщил оперштаб региона по ковиду.

— На утро 24 марта за сутки зарегистрировано еще 293 новы х случая коронавируса, в том числе у 16 детей . Всего в регионе зафиксировано 249 290 случаев. Выписаны за сутки 311 человек , — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.

Скончались 12 пациентов.

— Скончались мужчины в возрасте 63 лет, 66 лет, 100 лет и женщины в возрасте 58 лет, 66 лет, 67 лет, 71 года, 72 лет, 72 лет, 77 лет, 83 лет, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5297 человек, — добавили в ведомстве.

