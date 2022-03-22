В Минздраве ответили на заявления о дефиците лекарств

В России нет предпосылок к дефициту лекарств: фармкомпании продолжают работу, поставки жизненно важных препаратов из-за рубежа продолжаются, на многие лекарства есть отечественные аналоги. Об этом говорится в заявлении Минздрава, поступившем в агентства ТАСС и «Интерфакс».
— У большинства препаратов есть аналоги с тем же действующим веществом в различных лекарственных формах как российского, так и иностранного производства. Ситуация с поставками лекарств находится на постоянном контроле Минздрава России и Росздравнадзора, — отмечается в сообщении.
Ранее в СМИ сообщалось, что на практике врачи столкнулись с резким дефицитом — в аптеках нет более чем 80 препаратов. Речь идет о противовоспалительных средствах, гастроэнтерологических, противоэпилептических, противосудорожных препаратах, а также антидепрессантах и антипсихотиках.
В министерстве признали, что были сложности с логистикой, которые совпали с ажиотажем покупателей.
— Сложности с логистикой были вызваны необоснованным ажиотажным спросом в аптечном сегменте, который идет на спад. При этом имевшее место в предыдущие годы сокращение поставок препаратов по отдельным торговым наименованиям никак не связано с какими-либо санкционными ограничениями. Например, препарат с торговым наименованием «Солу-кортеф» (международное непатентованное наименование (МНН): гидрокортизон) не вводился в гражданский оборот производителем в 2021 и 2022 годах, — сказано в сообщении.
СЮЖЕТ
Росздравнадзором ранее были получены письма о прекращении поставок лекарственных препаратов держателями регистрационных удостоверений: «Беталок» (МНН: метопролол) — поставки прекращены производителем с мая 2020 года, «Медрол» компании Пфайзер (МНН: метилпреднизолон) — поставки прекращены с 2021 года, «Метипред» компании Орион МНН: метилпреднизолон) — прекращение поставок с февраля 2021 года. У большинства препаратов есть аналоги с тем же действующим веществом в различных лекарственных формах как российского, так и иностранного производства, отметили в Минздраве.
Только что Госдума приняла законопроект, направленный на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ в условиях санкций. Согласно тексту закона, производители медицинских изделий или организации, осуществляющие их ввоз в Россию, не имеют права приостанавливать поставки без предварительного уведомления не позднее чем за шесть месяцев. По решению кабмина вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до 31 декабря 2022 года продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. В настоящее время продажа таких лекарств разрешена только в российской упаковке.