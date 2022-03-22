В Минздраве ответили на заявления о дефиците лекарств

В России нет предпосылок к дефициту лекарств: фармкомпании продолжают работу, поставки жизненно важных препаратов из-за рубежа продолжаются, на многие лекарства есть отечественные аналоги. Об этом говорится в заявлении Минздрава, поступившем в агентства ТАСС и «Интерфакс».

— У большинства препаратов есть аналоги с тем же действующим веществом в различных лекарственных формах как российского, так и иностранного производства. Ситуация с поставками лекарств находится на постоянном контроле Минздрава России и Росздравнадзора, — отмечается в сообщении.