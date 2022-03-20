Заболеваемость коронавирусом снизилась еще сильнее в НСО — свежая статистика оперштаба

В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили еще у 306 пациентов, в том числе у 57 детей, сообщили в оперштабе региона. Всего в регионе зарегистрировано 248 073 случая ковида. Выздоровели за сутки 409 человек.

— Скончались еще двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 66 лет , 71 год , 73 года , 74 года , 76 лет , 83 года и женщины в возрасте 68 лет , 77 лет , 80 лет , 82 года , 84 года , 91 год . Всего в регионе от коронавируса умерли 5253 человека, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.