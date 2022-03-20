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Заболеваемость коронавирусом снизилась еще сильнее в НСО — свежая статистика оперштаба

Скончались 12 человек

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В отделениях реанимации находятся 189 человек

В отделениях реанимации находятся 189 человек

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В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили еще у 306 пациентов, в том числе у 57 детей, сообщили в оперштабе региона. Всего в регионе зарегистрировано 248 073 случая ковида. Выздоровели за сутки 409 человек.

— Скончались еще двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 66 лет, 71 год, 73 года, 74 года, 76 лет, 83 года и женщины в возрасте 68 лет, 77 лет, 80 лет, 82 года, 84 года, 91 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 5253 человека, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.


В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 1498 пациентов, в том числе 41 ребенок. В отделениях реанимации находятся 189 человек. На ИВЛ — 20 пациентов.

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Коронавирус, кажется, отступает на федеральном уровне: заболеваемость ежедневно снижается, что позволяет властям регионов России принимать решения, которые ждали с весны 2020 года. В частности, снимать последние запреты и отменять масочные режимы. Самым первым регионом стала Чеченская Республика: 11 марта здесь сняли все ограничения по COVID-19. С 15 марта 2022 года масочный режим отменяется в Москве, Кемеровской и Тамбовской областях.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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