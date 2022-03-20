Заболеваемость коронавирусом снизилась еще сильнее в НСО — свежая статистика оперштаба

В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили еще у 306 пациентов, в том числе у 57 детей, сообщили в оперштабе региона. Всего в регионе зарегистрировано
— Скончались еще двенадцать пациентов: мужчины в возрасте
В инфекционные стационары региона с диагнозом
СЮЖЕТ
Коронавирус, кажется, отступает на федеральном уровне: заболеваемость ежедневно снижается, что позволяет властям регионов России принимать решения, которые ждали с весны 2020 года. В частности, снимать последние запреты и отменять масочные режимы. Самым первым регионом стала Чеченская Республика: