Лечение не по зубам: как стоматология изменится из-за санкций — от роста цен до дефицита материалов

— Мы как лаборатория установили цены в «условных единицах» — евро — на непосредственно импортные компоненты, которые действуют по курсу Центробанка на дату заказа. То есть на импортные зубы, вставляемые в съемные и бюгельные протезы (условно-съёмный протез, который восстанавливает жевательную функцию, — Прим. ред.), конструкции «все-на-четырёх», замки в бюгельные протезы, уникальные работы, изготавливаемые на немецком оборудовании. Условные единицы уберём после стабилизации курса. На прочие услуги лаборатории действуют старые «доспецоперационные» цены.



В «Снежности» мы поднимаем цены для пациентов, так как в принципе очень давно не меняли прайс. Рост составит в среднем 30%. Позиции, которые не меняли в 2021 году, удваиваем, то есть плюс 100% на несъёмное протезирование — коронки, виниры, съёмные и условно-съемные протезы. Но такое повышение обусловлено, повторюсь, несколькими факторами. Во-первых, оно должно покрыть повышение стоимости материалов за 2021 год, которое было менее или равно 30%. Во-вторых, повышение стоимости материалов и увеличение заработной платы врачей и техников в связи с событиями на рынке после 24 февраля (день начала спецоперации на Украине. — Прим. ред.).

