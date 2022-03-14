Лечение не по зубам: как стоматология изменится из-за санкций — от роста цен до дефицита материалов

Лечение зубов и имплантация всегда считались затратными статьями расходов, но что станет с этими медицинскими услугами в результате санкций из-за спецоперации на Украине? Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко задала этот и другие вопросы владельцам клиник и зуботехнических лабораторий. На сколько повысятся цены, какие импортные материалы сложнее всего заменить и возможно ли это — ответы в этом материале.
«Населению будет тяжелее кредитнуться на зубы»
Генеральный директор зуботехнической лаборатории «Денталия» и стоматологического кабинета «Снежность» Карина Ткачева:
— Мы как лаборатория установили цены в «условных единицах» — евро — на непосредственно импортные компоненты, которые действуют по курсу Центробанка на дату заказа. То есть на импортные зубы, вставляемые в съемные и бюгельные протезы (условно-съёмный протез, который восстанавливает жевательную функцию, — Прим. ред.), конструкции «все-на-четырёх», замки в бюгельные протезы, уникальные работы, изготавливаемые на немецком оборудовании. Условные единицы уберём после стабилизации курса. На прочие услуги лаборатории действуют старые «доспецоперационные» цены.
В «Снежности» мы поднимаем цены для пациентов, так как в принципе очень давно не меняли прайс. Рост составит в среднем 30%. Позиции, которые не меняли в 2021 году, удваиваем, то есть плюс 100% на несъёмное протезирование — коронки, виниры, съёмные и условно-съемные протезы. Но такое повышение обусловлено, повторюсь, несколькими факторами. Во-первых, оно должно покрыть повышение стоимости материалов за 2021 год, которое было менее или равно 30%. Во-вторых, повышение стоимости материалов и увеличение заработной платы врачей и техников в связи с событиями на рынке после 24 февраля (день начала спецоперации на Украине. — Прим. ред.).
Существенное повышение от клиник стоит ожидать в первую очередь на имплантацию, так как выросла цена имплантов. Бюджетные известные корейские марки имплантатов и протетики — сопутствующие имплантам товары, такие как формирователи десны, заглушки, титановые основания — держат цены на докризисном уровне. Дилеры имплантов премиальных марок из США, Европы, Израиля выросли на 30% и более.
Клиники стараются также держать цены на протезирование на докризисном уровне в силу возможности. Опять же, из-за того, что крупные лаборатории, то есть мы, зафиксировали цены. Однако многие стоматологии убрали рассрочки и работают по 100% предоплате. В связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ кредиты стали дороже, и населению будет тяжелее кредитнуться на зубы.
Клиники и лаборатории не смогут держать цены, если инфляция вплотную доберётся до покупательной корзины своих сотрудников — техников, врачей, администраторов, ассистентов. Тогда придётся повышать заработную плату сотрудников, которая составляет основу себестоимости оказываемых населению услуг.
И мы уже видим тенденцию времени — предоплата от пациентов клиникам и клиник лабораториям для фиксации цены. Клиники, лаборатории и магазины откладывают предоплаченные материалы и комплектующие для пациентов в случае невозможности их купить в будущем.
С российского рынка уходят крупные иностранные производители — в ближайшее время ожидаем несколько официальных обращений. Импортозамещение имеет место быть, но большая часть российских производителей работают на импортном сырье, и у них ожидаются проблемы с поставками и удорожание. По российским производителям стоматологических и зуботехнических материалов сейчас удорожание составляет 10–15%.
Китайские поставщики активизировались. Маркетинг незабываемый: звонят, пишут сами на английском, китайском, ломаном русском напрямую или через представителей в России.
По азиатским поставкам ожидаются сложности ввиду обещанного, но не подтвержденного в части технической возможности отключения международного SWIFT. Плюс — валютное законодательство меняется ежедневно, приходится принимать быстрые оперативные управленческие решения.
«Лидокаин в больших шприцах — шаг лет на 30 назад»
Евгений Золотаев, врач стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург «Стоматологической практики Золотаева Е. О.»:
— У нас есть запасы материалов и медикаментов, которых хватит примерно на полгода. Что будет дальше — предсказать невозможно. Цены кратно росту курса валюты я поднять не могу, потому что люди богаче не стали. Пациенты не смогут оплатить услугу, не будет спроса — не сможем сохранить коллектив, поэтому рост цен будет умеренным, на сколько — не могу сказать, но точно не в два раза.
Меня беспокоят многие современные материалы: они у нас только импортные, а отечественные, которые были на рынке, состояли из импортных компонентов. Например, я не вижу альтернативы импортным анестетикам. Переходить обратно на лидокаин в больших пятикубовых шприцах с толстыми иглами — это шаг лет на 30 назад. Когда я учился в институте, мы ими пользовались. Сейчас такая анестезия используется при оказании бесплатной медицинской помощи. Если не будет анестетиков, то лидокаин у нас производится. Правда, это не совсем стоматологический препарат: он из кардиологии.
Пломбировочные материалы в России тоже производятся, так что лечения корневых каналов и пломбы будут доступны. Отечественная имплантологическая система, которая вышла на рынок, с виду неплохая — это упрощенный клон корейской. Я думаю, что для несложных работ она вполне подойдет и позволит не увеличивать стоимость для пациента.
Я думаю, что совсем мы не остановимся, но если поставок не будет, то будет откат в сфере лет на 20 назад.
«С российскими аналогами всё печально»
Дмитрий Перковский, директор стоматологической клиники «А-Классик»:
— Для зуботехнической лаборатории я начал закупаться с 20-х чисел февраля, а для клиники не делал этого. Сейчас цены на всё растут. Мы пока подняли цены на импланты, потому что их поднял поставщик. Но есть одна позиция среди них, на которую цена поставщика сохраняется прежней — в рублях.
Люди к нам приходят и просят оплатить всё сейчас, а имплантироваться, протезироваться планируют позже. Подобная ситуация была в январе 2015 года, когда курс доллара резко скаканул. Тогда пациенты также заранее оплачивали, а в течение полугода протезировались.
Пока держим цены и смотрим, что будет дальше. Но неизбежно придется их поднимать. Сейчас, например, в стоимости лечения кариеса, пульпита затраты на расходники составляют 20%, если цены на эти материалы вырастут в два-три раза, то, естественно, придется поднимать цены на 30%, чтобы хотя бы отбивать их по цене.
Поставщики пока ничего определенного сказать не могут. Отгрузки из Москвы остановили практически сразу. Какие были остатки — их моментально раскупили. Если что-то появляется, то сразу же разбирают.
У нас в основном европейские материалы, немецкие, и оборудование. С российскими аналогами всё печально: слепочные массы, цементы, пломбировочные материалы не такие по качеству — композит не держится, работать с ним неудобно. Сколково предлагает какие-то российские импланты, но они стоят как корейские. Сколько будут стоить теперь корейские и китайские импланты, не знаю.
«Поставщики задирают цены»
Владислав Абенд, руководитель сети стоматологий Abend, врач челюстно-лицевой хирург, имплантолог:
— Насущный вопрос, который задает большинство пациентов, приходящих в наше непростое время на прием, — это будут ли увеличиваться цены и на какой порядок? Безусловно будут, здесь ничего не поделаешь: поставщики тоже не по своей вине немножечко задирают цены. Иногда даже несколько некорректно.
Я думаю, что так лихорадить будет буквально еще неделю или две, а потом всё устаканится по стоимости и будем работать в прежнем режиме. Однако мы должны понимать, что не исключены перебои с поставками. Это приведет к определенным изменениям работы, изменениям состава прайса — возможно, войдут отечественные материалы.
Сейчас цены на работы в моих клиниках не увеличиваются, однако цены на материалы увеличиваются соразмерно их стоимости. У нас есть определенный запас имплантов, отбеливающих систем, поэтому если хотите по старым ценам, то еще пока успеваете. Я думаю, что в остальных клиниках, у наших коллег, та же самая история. Объём небольшой [рост], но есть.
Сейчас оснований увеличивать стоимость работ нет. Но увеличивать стоимость на расходные материалы, к сожалению, придется. Мы будем мониторить это всё каждый день. Сегодня я смотрел цены на импланты — всё достаточно грустно.
Ранее мы рассказывали, на какие товары и продукты сильнее поднимутся цены.