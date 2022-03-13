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Еще 16 человек умерли за сутки от коронавируса в Новосибирской области

За сутки коронавирусом заразился 871 человек

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За последние сутки 112 детей заразились коронавирусом

За последние сутки 112 детей заразились коронавирусом

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В Новосибирской области за сутки коронавирусом заразился 871 человек. Всего за время пандемии на 13 марта в регионе зарегистрировано 244 687 случаев, в том числе у 35 303 детей. У 112 детей было зарегистрировано заболевания за сутки. 221 289 пациентов выздоровели, в том числе 5429 за сутки.

— Скончались еще 16 пациентов: мужчины в возрасте 52 лет, 56 лет, 58 лет, 66 лет, 72 лет, 73 лет , 77 лет, 79 лет, 80 лет и женщины в возрасте 45 лет, 65 лет, 65 лет, 82 лет, 82 лет, 83 лет, 93 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 5171 человек, — сообщили в оперативном штабе по коронавирусу в Новосибирской области.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 2060 пациентов, в том числе 44 ребенка. В отделениях реанимации находятся 260 человек. На ИВЛ — 36 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 4 050 335 тестов на коронавирус.

Власти Чечни сняли все ограничения по COVID-19. Об этом в своем Instagram сообщил глава региона Рамзан Кадыров. Он утверждает, что в регионе заболеваемость коронавирусной инфекцией стремится к нулю.

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