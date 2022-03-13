Еще 16 человек умерли за сутки от коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области за сутки коронавирусом заразился
— Скончались еще 16 пациентов: мужчины в возрасте
В инфекционные стационары региона с диагнозом
Власти Чечни сняли все ограничения по
За сутки коронавирусом заразился
В Новосибирской области за сутки коронавирусом заразился
— Скончались еще 16 пациентов: мужчины в возрасте
В инфекционные стационары региона с диагнозом
Власти Чечни сняли все ограничения по
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