Еще 16 человек умерли за сутки от коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области за сутки коронавирусом заразился 871 человек . Всего за время пандемии на 13 марта в регионе зарегистрировано 244 687 случаев, в том числе у 35 303 детей. У 112 детей было зарегистрировано заболевания за сутки. 221 289 пациентов выздоровели, в том числе 5429 за сутки.

— Скончались еще 16 пациентов: мужчины в возрасте 52 лет, 56 лет , 58 лет, 66 лет, 72 лет, 73 лет , 77 лет, 79 лет, 80 лет и женщины в возрасте 45 лет, 65 лет, 65 лет, 82 лет, 82 лет, 83 лет, 93 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 5171 человек, — сообщили в оперативном штабе по коронавирусу в Новосибирской области.