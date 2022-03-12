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Количество зараженных падает, а смертность — нет. В НСО от ковида умерли еще 14 человек

За сутки зафиксировали меньше тысячи новых зараженных

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За сутки зафиксировали 987 новых случаев заражения COVID-19, среди них 225 детей

За сутки зафиксировали 987 новых случаев заражения COVID-19, среди них 225 детей

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За минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли 14 человек, передает оперштаб. Это мужчины в возрасте 41 год, 52 года, 61 год, 63 года, 83 года, 88 лет, 91 год и женщины в возрасте 54 года, 61 год, 65 лет, 79 лет, 81 год, 82 года, 91 год.

За сутки зафиксировали 987 новых случаев заражения COVID-19, среди них 225 детей. Таких показателей не было со 2 февраля этого года. Тогда зафиксировали 996 больных, а на следующий день — уже 1347. Дальше выявление инфицированных пошло по нарастающей.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него за минувшие сутки госпитализировали 2083 пациента, в том числе 41 ребенка. В реанимации находятся 263 человека, 35 — на ИВЛ.

За сутки зарегистрировали 3294 больных ОРВИ.

Сегодня стало известно, что новосибирский «Вектор» не дождался нового заказа Минздрава РФ на «ЭпиВакКорону».

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COVID-19смертность от коронавируса
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