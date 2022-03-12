Количество зараженных падает, а смертность — нет. В НСО от ковида умерли еще 14 человек

За минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли 14 человек, передает оперштаб. Это мужчины в возрасте 41 год, 52 года, 61 год, 63 года, 83 года, 88 лет, 91 год и женщины в возрасте 54 года, 61 год, 65 лет, 79 лет, 81 год, 82 года, 91 год.

За сутки зафиксировали 987 новых случаев заражения COVID-19 , среди них 225 детей. Таких показателей не было со 2 февраля этого года. Тогда зафиксировали 996 больных, а на следующий день — уже 1347. Дальше выявление инфицированных пошло по нарастающей.