Количество зараженных падает, а смертность — нет. В НСО от ковида умерли еще 14 человек

За минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли 14 человек, передает оперштаб. Это мужчины в возрасте 41 год, 52 года, 61 год, 63 года, 83 года, 88 лет, 91 год и женщины в возрасте 54 года, 61 год, 65 лет, 79 лет, 81 год, 82 года, 91 год.
За сутки зафиксировали 987 новых случаев заражения
В инфекционные стационары региона с диагнозом
За сутки зарегистрировали 3294 больных ОРВИ.
Сегодня стало известно, что новосибирский «Вектор» не дождался нового заказа Минздрава РФ на «ЭпиВакКорону».