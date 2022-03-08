Еще 13 человек скончались из-за коронавируса в Новосибирской области — всего умерло 5099 пациентов

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2699 пациентов, в том числе 91 ребенок. В отделениях реанимации находятся 270 человек. На ИВЛ — 48 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 4 019 267 тестов на коронавирус.

Минздрав переписал коронавирусную инструкцию. Что теперь делать, если у вас симптомы, похожие на ковид? Инструкция в трех картинках на случай легкого, среднетяжелого и тяжелого течения болезни.