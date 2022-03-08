Еще 13 человек скончались из-за коронавируса в Новосибирской области — всего умерло 5099 пациентов

В Новосибирске за последние сутки заразились 2147 человек. По данным оперативного штаба, на утро 8 марта в регионе зарегистрировано
— Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте: 60 лет, 69 лет, 71 года, 83 лет и женщины в возрасте 61 года, 64 лет, 66 лет, 67 лет, 70 лет, 75 лет, 81 года, 82 лет, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5099 человек, — сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2699 пациентов, в том числе 91 ребенок. В отделениях реанимации находятся 270 человек. На ИВЛ — 48 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано
Минздрав переписал коронавирусную инструкцию. Что теперь делать, если у вас симптомы, похожие на ковид? Инструкция в трех картинках на случай легкого, среднетяжелого и тяжелого течения болезни.