Людей от коронавируса и новых штаммов спасут обезьяны? Репортаж из НИИ медицинской приматологии в Сочи

Зоологи говорят, что схожесть организмов человека и человекообразной обезьяны составляет 99 процентов. Строение рук и ног, именно рук и ног, а не лап, почти такое же, как у людей. Человек тоже примат, хоть и высший. Кстати, у таких обезьян — лицо, а не морда. У нас много общего: одинаковые механизмы заживления ран, схожие биохимические, иммунологические процессы. Но все исследования проводят на низших приматах, схожесть с ними у нас около 95 процентов. В НИИ проживает около 6 тысяч зеленых мартышек, павианов, яванских макак и макак-резусов. Человекообразные обезьяны: гиббоны, орангутаны, гориллы в опытах не участвуют по этическим соображениям.

Павианы, например, общаются с миром на своем языке и издают до 30 разных звуков, если понимать их язык, то можно вполне поговорить с такой обезьяной. В НИИ давно научились с ними общаться. Человекообразные обезьяны искренне умеют любить, привязываются к зоотехникам и людям, которые за ними ухаживают, тоскуют, если человек, не дай бог, заболел или ушел в отпуск.

