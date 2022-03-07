Людей от коронавируса и новых штаммов спасут обезьяны? Репортаж из НИИ медицинской приматологии в Сочи

Обезьяний питомник в Адлерском районе Сочи — популярный туристический объект, туда организованы экскурсии. Люди умиляются забавным животным, получают всяческие положительные эмоции. Я, если честно, больше туда не пойду. Хватило одного раза. Эти несчастные глазки, эти маленькие ручки, с крошечными ноготками, тянущиеся из-за решеток ограждения. Отгоняла навязчивые мысли: как бы открыть клетки и выпустить всех обезьян на свободу…
Но если оставить сантименты и гуманизм хотя бы на время, то становится понятно, что эти животные выполняют очень важную миссию для людей. Да и на свободе им лучше уже не будет, условия в питомнике созданы отличные. Кроме того, повторюсь, обезьяны делают великое для всего человечества дело! Принимают активное участие в спасении людей от всякой заразы. На базе научно-исследовательского института медицинской приматологии в Сочи проводятся самые серьезные эксперименты по лечению рака, коронавирусной инфекции и других опасных заболеваний. Очень уже «повезло» приматам — они являются лабораторными двойниками людей.
Зоологи говорят, что схожесть организмов человека и человекообразной обезьяны составляет 99 процентов. Строение рук и ног, именно рук и ног, а не лап, почти такое же, как у людей. Человек тоже примат, хоть и высший. Кстати, у таких обезьян — лицо, а не морда. У нас много общего: одинаковые механизмы заживления ран, схожие биохимические, иммунологические процессы. Но все исследования проводят на низших приматах, схожесть с ними у нас около 95 процентов. В НИИ проживает около 6 тысяч зеленых мартышек, павианов, яванских макак и макак-резусов. Человекообразные обезьяны: гиббоны, орангутаны, гориллы в опытах не участвуют по этическим соображениям.
Павианы, например, общаются с миром на своем языке и издают до 30 разных звуков, если понимать их язык, то можно вполне поговорить с такой обезьяной. В НИИ давно научились с ними общаться. Человекообразные обезьяны искренне умеют любить, привязываются к зоотехникам и людям, которые за ними ухаживают, тоскуют, если человек, не дай бог, заболел или ушел в отпуск.
Вклад обезьян в спасение человечества
Сочинский институт приматологии был основан в 1927 году на базе Адлерского производственного филиала Сухумского института экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук СССР и с тех пор каких только методов профилактики не изучали. В том числе испытывали вакцины от столбняка, дифтерии, полиомиелита, кори, вирусного гепатита, энцефалита и многих других ранее неизлечимых болезней. НИИ является единственным в России и крупнейшим в Европе приматологическим научно-исследовательским институтом, а еще старейшим приматологическим центром мира, все остальные подобные учреждения за рубежом создавались по его подобию. За границей приматологические центры есть в США, Китае, Германии.
— За последние 2 года все эксперименты по испытанию отечественных вакцин против коронавируса проводились на наших животных. Исследования вакцины против коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 проводили на обезьянах вида макака-резус, — рассказывает директор по науке НИИ медицинской приматологии Джина Карал-оглы.
Как показала практика, обезьяны легче переносят нынешние штаммы коронавируса, чем человек, однако в литературе приведены данные исследователей сухумского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии об особом обезьяньем штамме коронавируса, который вызывал поражения легких, кишечника, наблюдалась высокая летальность среди обезьян, в частности, макак-резусов. То есть они болели так же, как люди, которые переносят ковид в тяжелой форме.
Джина Карал-оглы рассказала, что в институте проводят испытание вакцин на так называемую иммуногенность, которая показывает, какой иммунный ответ вызывает вакцина и как он меняется со временем. После вакцинации в динамике проводится забор крови, из нее получают сыворотку с дальнейшей оценкой той самой иммуногенности. После этого участвующих в исследовании обезьян отправляют в другой институт, который имеет разрешение на работу со 2-й группой патогенности, в которую и входит COVID-19, где животных заражают инфекцией и уже оценивают эффективность вакцины.
Обезьяны показали, что вакцина работает. Привитые обезьяны, так же как и люди, если заболевали ковидом, то переносили гораздо легче непривитых.
Но наиболее востребованными являются эксперименты по исследованию токсичности противоопухолевых препаратов. В феврале 2021 года на базе НИИ приматологии был проведен уникальный эксперимент, который признан успешным. Российские врачи из НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с хирургами из Краснодарской краевой больницы
— Изолированная перфузия головного мозга впервые была применена на модели павиана-гамадрила. На данный момент важной задачей является оценка токсичности и сохранение когнитивных функций головного мозга. Этот метод позволит лечить пациентов, минимизируя воздействие токсичных химиопрепаратов на здоровые органы. Принцип воздействия состоит в том, что через сосуды, питающие головной мозг, вводится химиопрепарат, который поступает непосредственно в опухоль, — говорит Джина Карал-оглы.
Если проще, то метод заключается в «выключении» из схемы кровообращения головного мозга, его переводят на аппарат искусственного кровообращения, а через сосуды на шее вводят химиопрепарат высокой токсичности непосредственно к органу. Замкнутый круг кровообращения дал врачам возможность воздействовать непосредственно на опухоль, не задевая сам орган, и его функции не страдают.
Обезьяны помогут незрячим увидеть
В январе этого года на базе института приматологии провели действительно сенсационную операцию: впервые в России в головной мозг обезьяны установили матрицу электродов ELVIS — нейроимпланта, который вернет зрение слепым. Электроды разработали ученые Сеченовского университета. Операцию проводили сотрудники лаборатории «Сенсор-Тех» совместно с нейрохирургами НИИ медицинской приматологии. Лабораторию «Сенсор-Тех», которая является резидентом инновационного центра «Сколково», учредил благотворительный фонд поддержки слепоглухих «Со-Единение». Операция в Сочи стала последним этапом доклинических испытаний технологии ELVIS, которая может помочь незрячим людям различать предметы с помощью микрокомпьютера. Если говорить просто, то картинки с камеры этого чипа направляются прямо в зрительную кору головного мозга. Чип вживили зрячему шестилетнему павиану.
— Операция длилась более двух часов, всё прошло успешно. С помощью этого эксперимента ученые и медики проверяют биосовместимость компонентов системы с тканями головного мозга. Обезьяна чувствует себя хорошо, она быстро восстановилась, никаких нарушений в ее поведении и в состоянии нет, эксперимент проходит в плановом режиме, — рассказала Джина Карал-оглы.
Теперь ученые наблюдают, как работает электронное зрение павиана, в том числе видит ли он с завязанными глазами. Получается, что матрица заменяет зрительный орган, который по той или иной причине работать отказался. Ученые находятся в нескольких шагах от начала установки нейроимпланта незрячим добровольцам, возможно, это произойдет уже в 2024 году. Испытания на животных продлятся до 2023 года, планируется вживить подобные чипы группе приматов.
Как отбирают обезьян для экспериментов
Джина Карал-оглы говорит, что все исследования вакцин от коронавируса проводятся на обезьянах — уроженцах сочинского питомника в разных поколениях. В среднем в год там рождается порядка 1000 обезьян разных видов.
— Но поскольку некоторые виды очень востребованы фармацевтическими компаниями, например макаки яванские, на которых проводят апробацию токсичности противоопухолевых препаратов, средняя годовая потребность в интактных животных составляет 250 голов, в связи с чем возникает необходимость привоза животных из-за границы, в частности, из Вьетнама, — говорит Джина.
Ох уж эти ученые, их язык понять сложно, приходится уточнять. Интактные животные — это те, которые не подвергались еще каким-либо экспериментальным воздействиям. В тот или иной эксперимент отбираются животные, соответствующие заданным характеристикам в техзадании к договору. Перед вводом в эксперимент животные проходят обязательный карантин, на этом этапе их обследуют: берут необходимые анализы, проводят дополнительные исследования организма. В эксперимент отбираются только клинически здоровые животные.
Кроме макак-резусов и макак яванских в экспериментах используются и другие виды обезьян. Например, испытания вакцины против полиомиелита проводят только на зеленых мартышках, поскольку в 50-х годах, когда разрабатывали эту вакцину и брали материал для нее у обезьян-резусов, медики заразили неизвестным вирусом СV40. Только в 60-х годах ученые поняли, что им заражены 100 процентов резусов, а зеленые мартышки им не болеют вообще. С тех пор для вакцины от этого страшного заболевания используются клетки только зеленых мартышек.
А хирургические операции ученые проводят на павианах-гамадрилах, поскольку из-за их большого веса они являются наиболее удобной моделью и максимально с анатомической и физиологической точки зрения приближены к человеку. Данные, полученные на этих животных, с минимальной коррекцией можно переносить на человека. Держитесь, наши маленькие братья! Столько еще болезней человечеству предстоит победить.