Марку со СМА из Краснодара одобрили укол за 121 млн. Ройзман рассказал, что будет с собранными деньгами

Напомним, у Марка — СМА второго типа. Сменить терапию мальчику разрешили только с третьего раза — в предыдущих двух случая родители получали отказ. Медики обосновывали его тем, что видят прогресс у ребенка на «Рисдипламе» («Эврисди») — это сироп, который нужно принимать ежедневно на протяжении всей жизни, и деньги на покупку которого госфонд «Круг добра» не выделяет людям, старше 18 лет. При этом инъекция «Золгенсмы» делается всего один раз, этого достаточно, чтобы остановить развитие болезни.