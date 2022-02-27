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В Новосибирской области ковид обнаружили еще у 4208 человек — свежая статистика оперштаба

575 заболевших — дети

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В больницах с подозрением на ковид и подтвержденным диагнозом находятся более 3000 пациентов

В больницах с подозрением на ковид и подтвержденным диагнозом находятся более 3000 пациентов

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В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 4208 человек, скончались 13 пациентов.

— На утро 27 февраля в регионе зарегистрировано 214 742 случая коронавируса, 4208 за сутки, в том числе у 30 732 детей, 575 за сутки. 101 622 пациента выздоровели, 3218 за сутки. Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 65 лет, 67 лет, 70 лет, 91 год и женщины в возрасте 50 лет, 62 года, 66 лет, 68 лет, 75 лет, 76 лет, 80 лет, 84 года, 89 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в НСО.

Всего в регионе от ковида скончались 4973 человека.

В больницах находятся 3592 пациента с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 316 заболевших, из них 48 — на искусственной вентиляции легких.

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