В Новосибирской области ковид обнаружили еще у 4208 человек — свежая статистика оперштаба

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 4208 человек, скончались 13 пациентов .



— На утро 27 февраля в регионе зарегистрировано 214 742 случая коронавируса, 4208 за сутки, в том числе у 30 732 детей, 575 за сутки. 101 622 пациента выздоровели, 3218 за сутки. Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 65 лет , 67 лет , 70 лет , 91 год и женщины в возрасте 50 лет , 62 года , 66 лет , 68 лет , 75 лет , 76 лет , 80 лет , 84 года , 89 лет , — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в НСО.