В Новосибирской области ковид обнаружили еще у 4208 человек — свежая статистика оперштаба

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 4208 человек, скончались
— На утро 27 февраля в регионе зарегистрировано
Всего в регионе от ковида скончались 4973 человека.
В больницах находятся 3592 пациента с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат
Ранее медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко взяла интервью у главного инфекциониста НСО Ларисы Поздняковой. Врач рассказала, когда ждать окончания пятой волны коронавируса, когда может начаться шестая и как отличить симптомы штаммов дельта и омикрон. Читайте подробности в нашем материале.