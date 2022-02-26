«Мой малыш обретет новое сердечко»: как семьи бьются за пересадку органов детям и почему в России сейчас это нереально

Михаил Каабак рассказал корреспонденту NGS55.RU о том, что он уже год не занимается практической трансплантологией. Он признал, что проблемы в сфере, которой он посвятил половину своей жизни, действительно существуют. Но говорить о них отказался, поскольку сейчас не занимается практикой.



— Я считаю, что для того, чтобы изучить эту проблему, вам стоит погрузиться в историю проекта закона о трансплантации и хронологию попыток его внесения в Госдуму. Закон до сих пор не принят, — сказал Михаил Каабак.

Марина Десятская — мама одного из маленьких пациентов Михаила Каабака. Ее сыну Диме врач пересадил почку в 2019 году. Когда Михаила Каабака уволили из НЦЗД в первый раз (это произошло в том же году, когда трансплантолог прооперировал ее сына), ей вместе с единомышленниками удалось добиться восстановления врача. Сейчас Марина Десятская возглавляет социально-правовую организацию «Термида», работающую с нуждающимися в трансплантации пациентами. Марина Десятская считает, что главная проблема российской трансплантологии заключается в отсутствии прозрачности системы.

— По факту детское посмертное донорство в России отсутствует, — рассказывает она. — Несмотря на то, что сравнительно недавно оно было закреплено в нормативных актах. Ранее изъятие донорских органов у погибших детей не осуществлялось, поскольку не было протокола констатации смерти у несовершеннолетних. Несколько лет назад этот протокол наконец появился, но до сих пор в России не было ни одного прецедента посмертного изъятия органа у ребенка. Это связано с непрозрачностью системы распределения органов и недоверием к этой системе даже среди самих врачей.

На примере взрослых она объясняет, почему эта система непрозрачна:

— У нас нет федерального регистра, в котором бы указывалась полная информация о гражданах, нуждающихся в пересадке органов, их распределении, выживаемости реципиентов после операции и так далее. Сейчас информация о нуждающихся в операциях по трансплантации пациентах стекается в центры распределения органов, существующих в разных регионах страны. Но схема устроена таким образом, что изымать органы могут только медучреждения, получившие специальную лицензию. По моим данным, на конец 2021 года таких больниц было всего 136 на всю страну и большинство из них расположены в Москве. Соответственно, если человек умирает в больнице, где нет такой лицензии, то он просто умирает. Если человек умирает в медучреждении, у которого есть лицензия на изъятие органов, то решение о том, заявить его в качестве потенциального донора или нет, принимается руководством больницы. И это никем не контролируется.