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Новосибирская область оказалась в числе лидеров по ревакцинации против ковида

Об этом заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов

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По данным на <nobr class="_">24 февраля</nobr>, в регионе за сутки зарегистрировано <nobr class="_">4529 новых</nobr> случаев заражения коронавирусом

По данным на 24 февраля, в регионе за сутки зарегистрировано 4529 новых случаев заражения коронавирусом

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Министр здравоохранения региона Константин Хальзов заявил, что Новосибирская область находится в числе лидеров по стране по количеству ревакцинированных против ковида пациентов.

— Вакцинация продолжается, все пункты работают. Ревакцинация идет очень активно: мы сегодня уже привили порядка 25% от необходимого (от общего количества тех, у кого прошло больше полугода с первой вакцинации. — Прим. ред.). Этот показатель — один из лидеров вообще в РФ. Наши жители очень ответственно подходят к ревакцинации, приходят на пункты. Мы этому очень рады, — прокомментировал ситуацию Константин Хальзов во время брифинга 24 февраля.

Ранее мы рассказывали, какой процент вакцинированных пациентов находится в ковидных госпиталях Новосибирска.

Вы недавно ревакцинировались другой вакциной? Расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 (961) 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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