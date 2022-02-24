Новосибирская область оказалась в числе лидеров по ревакцинации против ковида

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов заявил, что Новосибирская область находится в числе лидеров по стране по количеству ревакцинированных против ковида пациентов.

— Вакцинация продолжается, все пункты работают. Ревакцинация идет очень активно: мы сегодня уже привили порядка 25% от необходимого (от общего количества тех, у кого прошло больше полугода с первой вакцинации. — Прим. ред.). Этот показатель — один из лидеров вообще в РФ. Наши жители очень ответственно подходят к ревакцинации, приходят на пункты. Мы этому очень рады, — прокомментировал ситуацию Константин Хальзов во время брифинга 24 февраля.