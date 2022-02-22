В больнице № 11 опровергли подозрения в фальсификации медкарты пациентки ради страховых выплат

18 февраля НГС рассказал о том, как сибирячка Елена Бердникова при закрытии больничного листа в новосибирской больнице
В ГКБ
— Дополнительно обращаем внимание, что в 2020 году полихимиотерапия на базе ГКБ
Также в больнице указали на тот факт, что записи в амбулаторной карте не являются основанием для оплаты страхового случая по системе медицинского страхования.
— В страховую компанию сведения о лечении злокачественного образования не направлялись, выплаты по нему не производились, — говорится в ответе ГКБ
Зять Елены Бердниковой Камиль Джафаров по просьбе НГС изучил список оказанных теще медицинских услуг на сайте госуслуг. Там действительно отсутствуют записи о лечении Бердниковой от онкологии и проведенных ей 16 курсах полихимиотерапии.
В феврале хирург Юрий Зайко рассказал НГС о том, что в больнице