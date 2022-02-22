В больнице № 11 опровергли подозрения в фальсификации медкарты пациентки ради страховых выплат

В феврале хирург Юрий Зайко рассказал НГС о том, что в больнице № 4 несколько лет якобы фальсифицируются истории болезней пациентов: тех, кто проходил лечение на дому, под разными предлогами оформляли как стационарных больных. В больнице редакции НГС сообщили, что заявления хирурга — клевета, а сам он — крайне некомпетентный и склочный врач. Также в учреждении пообещали подать на хирурга и НГС в суд из-за клеветы. Хирург в ответ вызывал главного врача на поединок по боксу, но тот отказался.