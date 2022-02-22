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В больнице № 11 опровергли подозрения в фальсификации медкарты пациентки ради страховых выплат

В больнице провели внутреннюю проверку контроля качества оказанной медпомощи по просьбе НГС.

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По мнению руководства больницы, ошибки в заполнении амбулаторной карты пациентки возникли из-за перегруженности персонала в период пандемии COVID-19

По мнению руководства больницы, ошибки в заполнении амбулаторной карты пациентки возникли из-за перегруженности персонала в период пандемии COVID-19

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18 февраля НГС рассказал о том, как сибирячка Елена Бердникова при закрытии больничного листа в новосибирской больнице № 11 с удивлением узнала о двух визитах терапевта, который якобы проводил диагностику и назначал курс лечения. Сопутствующим коронавирусу заболеванием была указана онкология: из документов следовало, что женщина прошла 16 курсов полихимиотерапии. Но пациентка такого не припоминала.

В ГКБ № 11 сообщили НГС о том, что провели внутреннюю проверку качества медицинской помощи пациентке. Внесение в амбулаторную карточку информации о злокачественной опухоли молочной железы Бердниковой в больнице объяснили «технической ошибкой». А два визита врача терапевта были указаны, так как «в тот момент интерфейс единой медицинской информационной системы не предусматривал варианта записи такой формы работы лечащего врача, как "аудиоконтроль", поэтому вместо него использовался наиболее подходящий вариант — на дому».

— Дополнительно обращаем внимание, что в 2020 году полихимиотерапия на базе ГКБ № 11 не проводилась, поскольку данный вид медицинской помощи не был включен в государственное задание больницы, — добавили в ГКБ № 11.

Также в больнице указали на тот факт, что записи в амбулаторной карте не являются основанием для оплаты страхового случая по системе медицинского страхования.

— В страховую компанию сведения о лечении злокачественного образования не направлялись, выплаты по нему не производились, — говорится в ответе ГКБ № 11 на запрос НГС.

Зять Елены Бердниковой Камиль Джафаров по просьбе НГС изучил список оказанных теще медицинских услуг на сайте госуслуг. Там действительно отсутствуют записи о лечении Бердниковой от онкологии и проведенных ей 16 курсах полихимиотерапии.

В феврале хирург Юрий Зайко рассказал НГС о том, что в больнице № 4 несколько лет якобы фальсифицируются истории болезней пациентов: тех, кто проходил лечение на дому, под разными предлогами оформляли как стационарных больных. В больнице редакции НГС сообщили, что заявления хирурга — клевета, а сам он — крайне некомпетентный и склочный врач. Также в учреждении пообещали подать на хирурга и НГС в суд из-за клеветы. Хирург в ответ вызывал главного врача на поединок по боксу, но тот отказался.

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