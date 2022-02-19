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Новосибирские врачи провели сложную шестичасовую операцию — пациенту удалили прямую кишку

У мужчины обнаружили злокачественную опухоль

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Сейчас 75-летний пациент уже ухаживает за собой и восстанавливается

Сейчас 75-летний пациент уже ухаживает за собой и восстанавливается

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Врачи Новосибирского областного онкодиспансера прооперировали 75-летнего пациента с объемной злокачественной опухолью кишечника. Как сообщает областной Минздрав, операция заняла 6 часов.

— На первых этапах операции мы удалили у пациента часть кишки и мочевой пузырь, пораженные опухолью, а также предстательную железу. Кишку с обеих сторон мы сшили специальными аппаратами, — рассказал заведующий 1-м хирургическим отделением Максим Рягузов. Вместе с ним операцию проводили онкоуролог, хирург Виталий Федоренко и хирург-онколог Дмитрий Ковинько.

Опухоль у мужчины вросла в мочевой пузырь, который пришлось удалить, затем врачи сформировали вместо него специальный резервуар — кондуит — и вшили в него мочеточники. Теперь мочевой пузырь мужчине будет заменять уростома: через отверстие в брюшной стенке будет отводиться моча.

— Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно, сам двигается и ухаживает за собой. После реабилитации мужчину ожидает профилактический курс химиотерапии, — добавили в Минздраве.

В Новосибирском онкодиспансере в конце января спасли 59-летнего мужчину с огромной опухолью. Новообразование в 2,5 килограмма выросло на его почке.

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