Почти 5,5 тысячи новосибирцев заболели коронавирусом за сутки

Оперштаб Новосибирской области сообщил о выявленных 5483 случаях коронавируса в регионе. В группе детей ковид выявили у 1053 человек.

— Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 63 лет, 98 лет и женщины в возрасте 63 лет, 69 лет, 69 лет, 70 лет, 81 года, 91 года, 95 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4862 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3698 пациентов, в том числе 150 детей. В отделениях реанимации находятся 348 человек. На ИВЛ — 47 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.