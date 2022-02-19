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Почти 5,5 тысячи новосибирцев заболели коронавирусом за сутки

В регионе зафиксировали девять смертей

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Самому взрослому пациенту, умершему от коронавируса за минувшие сутки, было 98 лет

Самому взрослому пациенту, умершему от коронавируса за минувшие сутки, было 98 лет

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Оперштаб Новосибирской области сообщил о выявленных 5483 случаях коронавируса в регионе. В группе детей ковид выявили у 1053 человек.

— Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 63 лет, 98 лет и женщины в возрасте 63 лет, 69 лет, 69 лет, 70 лет, 81 года, 91 года, 95 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4862 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3698 пациентов, в том числе 150 детей. В отделениях реанимации находятся 348 человек. На ИВЛ — 47 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

Всего за сутки выздоровели 804 пациента.

Также за сутки зарегистрировали 6241 обращение с ОРВИ.

Недавно мы узнали у вирусолога, когда закончится пятая волна коронавируса и ждать ли улучшения ситуации.

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