Страшнее ковида: 10 смертельно опасных вирусов, которые всегда рядом с нами

Пандемия новой коронавирусной инфекции длится уже два года, и пока прогнозы ее завершения туманные. Но это не первая и, увы, далеко не последняя пандемия, рассказывает «Доктор Питер». Вирусы испокон веков сопровождают человека, паразитируя и мутируя, приобретая всё новые свойства, чтобы выживать в человеческом теле и ускользать от иммунитета. Человек в свою очередь постоянно ищет способы эффективной борьбы с вирусами. Это вакцины, сыворотки, плазма с антителами и различные препараты, обладающие противовирусным эффектом.
Но если против большинства бактерий у нас есть антибиотики (пока эффективные), то против вирусов, паразитирующих внутри клеток, пока нет препаратов, которые бы обладали реально аналогичным свойством. Поэтому вирусы опасны, коварны и готовы в любой момент дать старт новой пандемии. О том, какие вирусы — самые смертоносные, «Доктор Питер» спросил Сусанну Чуприну, заместителя директора по медицине «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.
Сусанна Чуприна — врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук.
Почему вообще возникают эпидемии
Опасность вирусов в том, что их разновидностей очень много и они способны активно мутировать. Люди перемещаются по земному шару и передают эти мутации друг другу. Таким образом заражению подвергаются огромные территории.
Бактерии в этом плане безобиднее — у них понятная структура, симптоматика, их меньше. При этом лечить типичные, повторяющиеся бактериальные инфекции порой бывает проще. Против бактерий разработано много разных групп антибиотиков.
А вот от вирусов препаратов мало, несмотря на то, что реклама пестрит разнообразием «противовирусных» лекарств. По своей сути это иммуномодулирующие, иммуностимулирующие, поддерживающие препараты, которые, к сожалению, не лечат от вируса.
Что касается эпидемий — они с человечеством были, есть и будут. Раз в 100–200 лет появляются и вирусные, и бактериальные инфекции, но в последние три столетия нас атакуют в основном вирусы. Это опять же связано с их разнообразием, активной мутацией и малым количеством специфичных препаратов.
1. Бешенство: летальность — 100%
Эта болезнь существует много столетий и никуда не уйдет, пока человека будут окружать животные — домашние и дикие. Вирус передается через укусы, со слюной зараженных животных. Милые лисички, выходящие к людям зимой, — лидеры по разносу этой заразы. Вирус проникает в организм и через несколько недель или месяцев может привести к гибели. Если после контакта с животным, в отношении которого нет данных, что оно привито от инфекции, не провести курс профилактической вакцинации — при развитии симптомов летальность составляет 100%.
2. Эбола: летальность — 90%
Раньше эту инфекцию называли геморрагической лихорадкой. На сегодня открыто 4 вида вируса, которые провоцируют Эболу. Передаются вирусы при контакте с физиологическими (и патологическими) выделениями зараженных. Проявления инфекции крайне мучительные: сыпь на коже, понос, рвота, отказ печени и почек, кровотечения из всех мест. Летальность — около 90%.
3. Лихорадка Луйо: летальность — 80%
Вирус Lujo mammarenavirus — близкая родня вируса, провоцирующего лихорадку Ласса. Всего в мире зарегистрировано 5 случаев заболевания. Четверо инфицированных умерли. Таким образом, летальность составляет 80%, но распространись вирус дальше, могло быть хуже. В природе вирус лихорадки Луйо находится в телах грызунов, при контакте с их мочой или экскрементами можно заболеть. Симптомы: понос, сыпь, отеки тела, кровотечения и смерть от недостаточности кровообращения или дыхания.
4. Марбург-вирус: летальность — до 90%
Специалисты из США в шутку назвали этот вирус «кузеном Эболы». Раньше инфекцию называли марбургской геморрагической лихорадкой. Передается при контакте с любыми жидкостями человека, включая кровь.
Дополнительно заразу разносят летучие мыши и милые дикие обезьянки, которых любят покормить туристы.
Проявления похожи на проявления Эболы, а летальность составляет до 90%. Смерть наступает обычно от массивных кровотечений из всех физиологических отверстий.
5. Натуральная оспа: летальность — до 90%
Сегодня вирус натуральной оспы есть только в лабораториях, и его считают одним из видов биологического оружия. В свое время, когда оспа провоцировала эпидемии, летальность достигала 90%. А те, кто умудрялся выжить, в «подарок» получали жуткие уродующие рубцы от струпьев на лице и теле.
6. Обезьяний герпес В: летальность — до 80%
Изначально инфекцией болели только макаки. Но и люди могут ею заразиться, если на кожу попадут выделения больных животных. Если не лечить инфекцию, она необратимо поражает нервную систему или приводит к гибели. Летальность — до 80%. Проявления — головная боль, температура, слабость, мышечная боль. Затем присоединяются понос и рвота, одышка, икота, онемение кожи, нарушения дыхания — дальше только смерть.
7. Вирус Нипах: летальность — до 78%
Болезнь известна с 1999 года, передается летучими мышами и свиньями. Одна из последних вспышек вируса случилась в Индии в сентябре 2021 года. А ученые не исключают, что он может стать следующей пандемией, которая унесет сотни тысяч жизней. Летальность вируса достигает 78%, среди ключевых проявлений — поражения мозга с развитием энцефалита и простудными симптомами. Типичны кашель, боль в горле, затем слабость, переходящая в дезориентацию и кому. Лекарств от вируса Нипах не существует.
8. Конго-Крымская лихорадка: летальность — до 50%
Если предыдущие инфекции угрожают больше всего тем, кто много путешествует и живет в более теплом климате, то этот вариант геморрагической лихорадки встречается у нас в Крыму, на юге. Летальность ее составляет от 10 до 50%, в зависимости от того, когда распознают болезнь. Среди симптомов — простудные проявления, кровоизлияния, поносы, рвота, шок и недостаточность почек.
Источники вируса — грызуны, заражающие домашний скот. Люди могут заражаться от укусов клещей.
9. Хантавирус: летальность — выше 50%
Встречается в Северной и Южной Америке, люди заражаются от разных видов грызунов. Вначале болезнь очень похожа на простуду — кашель, температура и одышка на фоне слабости и сонливости. Но затем присоединяются серьезные осложнения — отек легких с недостаточностью дыхания. Даже при полноценном лечении летальность составляет до 36%, без него — все 50% и выше.
10. Лихорадка Ласса: летальность — до 50%
Вирус Lassa mammarenavirus передается грызунами, которые могут загрязнить своими фекалиями одежду, постель или пищу. По сравнению с предыдущими летальность у лихорадки Ласса не столь высока, ее относительно хорошо (в сравнении с вышеназванными) лечат. Примерно 80% переносят вирус относительно нетяжело, но около 20% — с выраженными симптомами и летальностью до 50%.