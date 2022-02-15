Страшнее ковида: 10 смертельно опасных вирусов, которые всегда рядом с нами

Но если против большинства бактерий у нас есть антибиотики (пока эффективные), то против вирусов, паразитирующих внутри клеток, пока нет препаратов, которые бы обладали реально аналогичным свойством. Поэтому вирусы опасны, коварны и готовы в любой момент дать старт новой пандемии. О том, какие вирусы — самые смертоносные, «Доктор Питер» спросил Сусанну Чуприну, заместителя директора по медицине «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.



Сусанна Чуприна — врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук.



Почему вообще возникают эпидемии

Опасность вирусов в том, что их разновидностей очень много и они способны активно мутировать. Люди перемещаются по земному шару и передают эти мутации друг другу. Таким образом заражению подвергаются огромные территории.



Бактерии в этом плане безобиднее — у них понятная структура, симптоматика, их меньше. При этом лечить типичные, повторяющиеся бактериальные инфекции порой бывает проще. Против бактерий разработано много разных групп антибиотиков.

