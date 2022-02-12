За сутки больше 5 тысяч человек заразились коронавирусом в Новосибирской области — из них 724 ребенка

В Новосибирской области за последние сутки выявлено 5122 новых случая коронавируса. Всего за время пандемии было зарегистрировано
— Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 47, 65, 68, 68, 70, 74, 81 лет и женщины в возрасте 64, 70, 81, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4772 человека, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3496 пациентов, в том числе 176 детей. В отделениях реанимации находятся 288 человек. На ИВЛ — 44 пациента. Всего в Новосибирской области сделан
В минувшую среду, 9 февраля, правительство региона опубликовало постановление о введении новых ограничительных мер на территории региона. В гостиницах теперь можно размещать только граждан с действующим QR-кодом, документом о перенесенном заболевании в последние 6 месяцев или же отрицательным ПЦР-тестом. Также работодателей обязали перевести на дистант 30% сотрудников.