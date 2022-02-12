За сутки больше 5 тысяч человек заразились коронавирусом в Новосибирской области — из них 724 ребенка

В минувшую среду, 9 февраля, правительство региона опубликовало постановление о введении новых ограничительных мер на территории региона. В гостиницах теперь можно размещать только граждан с действующим QR-кодом, документом о перенесенном заболевании в последние 6 месяцев или же отрицательным ПЦР-тестом. Также работодателей обязали перевести на дистант 30% сотрудников.

