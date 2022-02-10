У большинства пациентов с омикроном — насморк. Как его отличить от обычного?

Один из симптомов ковида при заражении штаммом омикрон — насморк, который был нехарактерен для коронавирусной инфекции прежде. При этом ученые говорят, что как раз характерный признак ковида — потеря обоняния — стал встречаться реже. Мы поговорили с врачами, чтобы выяснить, почему так вышло и можно ли отличить ковидный насморк от нековидного.
— У предыдущих штаммов такие симптомы, как насморк (ринорея), боли в горле и осиплость встречались редко. Сейчас у 90% пациентов, которых мы видим, встречаются такие симптомы, — говорит пульмонолог Наталья Эсаулова.
Наталья Эсаулова — руководитель Центра респираторной реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, заведующая пульмонологическим отделением, кандидат медицинских наук.
Более легкие симптомы, по словам иммунолога Николая Крючкова, связаны с тем, что, с одной стороны, вирус стал менее опасен, а с другой — появилось больше привитых и переболевших, которые повторно заражаются.
— Если мы говорим, что эта линия стала менее патогенна, чем дельта, то доля пациентов, которые переносят болезнь легче, стала выше, — объясняет Николай Крючков. — Соответственно, мы чаще встречаемся с более легкими симптомами, реже — с более тяжелыми. Поэтому чаще стали обращать внимание на насморк, першение в горле, потерю аппетита. Это особенность не только самой линии, но и людей, которые болеют. Иммунных стало значительно больше, поэтому омикрон накладывается на имеющийся иммунитет.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Он уточняет, что эти данные нужно применять на популяционном уровне. На индивидуальном уровне врач не может прийти и по симптомам сказать, дельта это, омикрон, грипп или аденовирус.
— Значительных отличий от других ОРВИ нет — такой же насморк, как при гриппе и других острых респираторных вирусных инфекциях, — говорит Наталья Эсаулова. — Единственное, что можно сказать, насморк при штамме омикрон протекает более длительно и сопровождает пациента практически весь период болезни: от трех до семи-десяти дней. Такую тенденцию видим у большинства наших пациентов. Чаще всего насморк сопровождается затрудненным дыханием в связи с отеком слизистой носа и головной болью из-за невозможности нормального дыхания носом. Также очень характерны обильные выделения в период острого периода болезни.
Лечить ковидный насморк какими-то особенными способами не нужно — Минздрав рекомендует просто промывать нос солевыми растворами (лучше купить готовый — они более физиологичны из-за содержания в смеси нескольких солей, а не только обычной пищевой). Если решите воспользоваться сосудосуживающими каплями и спреями — не увлекайтесь, они вызывают привыкание.
А вот терять обоняние пациенты стали реже: это отмечают и ученые из Великобритании, и наши врачи. Наталья Эсаулова говорит, что где-то до 10% людей жалуются на потерю запахов, Николай Крючков оценивает число таких пациентов чуть выше — 15%.
— Когда мы видели пациентов в период волны дельта-штамма, процент потери обоняния составлял более 85% и возникал по нескольким причинам: отечность слизистой носа и повреждение нервных волокон, — считает пульмонолог. — Есть предположение, что у омикрона менее выражена системность и повреждение нервных волокон встречается реже. При возникновении любого насморка (ОРВИ, аллергия и так далее) обоняние может пропадать или снижаться. Оценить причину потери обоняния можно скорее в исходе: если причиной был отек слизистой, оно восстанавливается быстрее, а если повреждаются нервные волокна, то процесс восстановления может затянуться на три месяца и дольше.
СЮЖЕТ
Иммунолог Николай Крючков, впрочем, отмечает, что недавно появились публикации по BA.2 (новый подвид омикрона), которые говорят, что он дает повышенную частоту потери обоняния. Поэтому данные о снижении случаев потери обоняния при омикроне можно считать пока предварительными — это еще нужно доказать на больших объемах материала.