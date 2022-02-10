У большинства пациентов с омикроном — насморк. Как его отличить от обычного?

— Когда мы видели пациентов в период волны дельта-штамма, процент потери обоняния составлял более 85% и возникал по нескольким причинам: отечность слизистой носа и повреждение нервных волокон, — считает пульмонолог. — Есть предположение, что у омикрона менее выражена системность и повреждение нервных волокон встречается реже. При возникновении любого насморка (ОРВИ, аллергия и так далее) обоняние может пропадать или снижаться. Оценить причину потери обоняния можно скорее в исходе: если причиной был отек слизистой, оно восстанавливается быстрее, а если повреждаются нервные волокна, то процесс восстановления может затянуться на три месяца и дольше.