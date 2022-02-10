В России — новый пик заболеваемости ковидом: за сутки 197 тысяч заболевших

Свежая статистика по COVID-19 от оперштаба: за последние сутки выявили 197 076 новых случаев заражения, 19 446 человек госпитализированы. 106 092 человека выздоровели, 701 человек скончался. С подтвержденным диагнозом под контролем врачей находятся 2 121 022 человека.
Подъем заболеваемости в России связывают со штаммом омикрон — его зафиксировали во всех регионах страны, за исключением Чукотки. В Москве на долю этого штамма приходится 85%-90% заражений, в России в целом — 70%. Один из частых симптомов омикрона — это насморк. Как отличить его от обычного, мы спросили у врачей.
На днях Минздрав обновил инструкцию к вакцине «Спутник V» — в нее добавили информацию про новые побочные явления. Врачи отнесли фотофобию и остеоартрит к нечастым эффектам после вакцинации «Спутником» — эти заболевания встречаются только у одного человека на 100–1000 и развиваются в организме очень медленно.