В России — новый пик заболеваемости ковидом: за сутки 197 тысяч заболевших

Свежая статистика по COVID-19 от оперштаба: за последние сутки выявили 197 076 новых случаев заражения, 19 446 человек госпитализированы. 106 092 человека выздоровели, 701 человек скончался. С подтвержденным диагнозом под контролем врачей находятся 2 121 022 человека.

Подъем заболеваемости в России связывают со штаммом омикрон — его зафиксировали во всех регионах страны, за исключением Чукотки. В Москве на долю этого штамма приходится 85%-90% заражений, в России в целом — 70%. Один из частых симптомов омикрона — это насморк. Как отличить его от обычного, мы спросили у врачей.