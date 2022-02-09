Разработанный в Новосибирске препарат против COVID-19 прошел первый этап доклинических испытаний

Противовирусный препарат на основе рекомбинантного человеческого интерферона-лямбда, разработанный в Новосибирске, успешно прошел первый этап доклинических испытаний. Об этом 8 февраля объявил в пресс-центре ТАСС замдиректора по клинической работе Института цитологии и генетики СО РАН Максим Королев.
— Проведен первый пласт исследований интерферона-лямбда, его противовирусной активности против
Следующий этап испытаний запланировали провести через год, в связи со строгостью регламента таких исследований. Королев добавил, что преимущество противовирусных препаратов, в основе которых лежат человеческие интерфероны, — их схожесть с естественным способом организма бороться с вирусами.
С момента появления COVID-19 прошло уже больше полутора лет, всё это время врачи и ученые изучали коронавирус, его влияние на организм и последствия болезни. Мы уже рассказывали о том, что медики на сегодняшний день знают о симптомах коронавирусной инфекции, и писали о долгосрочных изменениях в организме после нее. Чем лечат ковид сейчас? Отвечают сами врачи.
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