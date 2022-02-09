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Разработанный в Новосибирске препарат против COVID-19 прошел первый этап доклинических испытаний

Он направлен на борьбу с самим вирусом, а не его последствиями

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Следующий этап испытаний состоится примерно через год

Следующий этап испытаний состоится примерно через год

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Противовирусный препарат на основе рекомбинантного человеческого интерферона-лямбда, разработанный в Новосибирске, успешно прошел первый этап доклинических испытаний. Об этом 8 февраля объявил в пресс-центре ТАСС замдиректора по клинической работе Института цитологии и генетики СО РАН Максим Королев.

— Проведен первый пласт исследований интерферона-лямбда, его противовирусной активности против SARS-CoV-2, и они весьма оптимистичны. Широкий диапазон активных доз и при этом низкая токсичность позволяют оптимистично смотреть на его судьбу по всей линейке исследования, — заявил Королев.

Следующий этап испытаний запланировали провести через год, в связи со строгостью регламента таких исследований. Королев добавил, что преимущество противовирусных препаратов, в основе которых лежат человеческие интерфероны, — их схожесть с естественным способом организма бороться с вирусами.

С момента появления COVID-19 прошло уже больше полутора лет, всё это время врачи и ученые изучали коронавирус, его влияние на организм и последствия болезни. Мы уже рассказывали о том, что медики на сегодняшний день знают о симптомах коронавирусной инфекции, и писали о долгосрочных изменениях в организме после нее. Чем лечат ковид сейчас? Отвечают сами врачи.

В начале февраля известный вирусолог из Новосибирска в прямом эфире НГС рассказал, какой будет пятая волна ковида и что нас ждет дальше.

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