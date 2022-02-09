«Осталось два понедельника». Умирающей от рака морфин уже не помогает, а более сильные анальгетики врачи не выписывают

Оксана Нариманян уже долгое время не может спать от боли. У женщины рак. Дозы обезболивающего хватает на несколько часов, но и препарат помогает несильно. До постановки точного диагноза ее несколько месяцев лечили от другой болезни. Сейчас ей не дают инвалидность — из-за этого она не может получить никакой финансовой помощи, а лекарства приходится докупать родным самостоятельно, поскольку морфин уже не помогает. Корреспонденты NN.RU отправились в Выксу.

«Мама, ты не знаешь, какие это боли»





Два года назад Оксана Нариманян работала продавцом-консультантом. У нее были длинные светлые волосы, уверенный и спокойный взгляд. Сейчас — ершик жестких волос, впалые глаза и вмятина от операции на голове. Женщина недвижно лежит рядом с детской кроваткой. Ей 44 года, и у нее рак головного мозга и легкого.



— Я говорю: «Оксана, как же ты мучаешься, такие боли», — говорит сидящая рядом пенсионерка в серой кофте, со спутанными седыми волосами. Это мать онкобольной Надежда Шибанова. — Она даже скрипит ночью зубами: «Мама, ты не знаешь, какие это боли. Это тебе не зубы болят. Ты не вытерпишь таких болей». Она живет ради ребенка своего.

