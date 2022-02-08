Власти Кемеровской области отменили QR-коды

Власти Кузбасса отменили некоторые коронавирусные ограничения, среди них — QR-коды, которые с 15 ноября 2021 года нужно было предъявлять при посещении общественных мест и мероприятий. Вместе с QR-кодами не нужно больше показывать сертификат о прививке или справку об отрицательном ПЦР-тесте.
Физкультурные и спортивные мероприятия в регионе могут проходить со зрителями при заполняемости залов не более 70%.
Временно сняты ограничения на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00.
Тем временем, в Новосибирской области на прошлой неделе был опубликован проект документа о новых ограничениях. Из проекта следует, что заселяться в отели и гостиницы Новосибирской области можно будет лишь после предъявления QR-кода о вакцинации или справки о перенесенном за последние полгода заболевания COVID-19.
Большинство школьников региона с 31 января перевели на дистанционное обучение, первоклассников отправили на двухнедельные внеплановые каникулы.
Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области продолжает расти. За 8 февраля зафиксировано больше трех тысяч новых случаев.