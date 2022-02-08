Власти Кемеровской области отменили QR-коды

Власти Кузбасса отменили некоторые коронавирусные ограничения, среди них — QR-коды, которые с 15 ноября 2021 года нужно было предъявлять при посещении общественных мест и мероприятий. Вместе с QR-кодами не нужно больше показывать сертификат о прививке или справку об отрицательном ПЦР-тесте.



Физкультурные и спортивные мероприятия в регионе могут проходить со зрителями при заполняемости залов не более 70%.

Временно сняты ограничения на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00.