13 новосибирцев умерли от коронавируса за сутки, заразились COVID-19 более 2000 человек

Оперативный штаб по противодействию распространения инфекции сообщил о 13 летальных исходах от COVID-19 за минувшие сутки.
— Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 33 лет, 56 лет, 70 лет, 71 года, 71 год, 88 лет и женщины в возрасте 64 лет, 71 года, 79 лет, 81 года, 82 лет, 87 лет, 92 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4697 человек, — сообщили в оперштабе.
За сутки диагностировано 2142 заражения коронавирусом, 484 из новоявленных пациентов — дети. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3092 пациента, в том числе 191 ребенок. В реанимации пребывают 254 человека, 39 — подключены к ИВЛ.
Из-за роста заболевших ОРВИ и COVID-19 Министерство здравоохранения Новосибирской области привлекло дополнительных сотрудников в поликлиники и call-центры, а также волонтеров, чтобы принять всех обратившихся пациентов. Всего на усилении работают более двух тысяч человек.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на днях оценил обострение ситуации с коронавирусом в регионе. В большом интервью НГС он рассказал, что возможность принятия более жестких ограничительных мер будет связана с тем, как на следующей неделе будут развиваться события.
— Сейчас мы смотрим, как переживем эту неделю, как справляется с колоссальной нагрузкой наша система здравоохранения. Если медики выдержат, дай бог им самим здоровья и сил, наплыв пациентов этой недели, то будем принимать более мягкие решения на той неделе. Если увидим обострение ситуации, будем вынуждены идти на более жесткие меры, — сказал глава региона.
Губернатор имел в виду возможность введения дополнительных мер вдобавок к тем, которые уже объявили на днях. Правительство Новосибирской области 4 февраля одобрило введение новых ограничений из-за коронавируса. Ожидается, что постановление подпишут на следующей неделе. Ограничения коснутся всех работодателей, изменят порядок заселения в гостиницы и мотели, подробности по ссылке.