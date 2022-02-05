13 новосибирцев умерли от коронавируса за сутки, заразились COVID-19 более 2000 человек

Оперативный штаб по противодействию распространения инфекции сообщил о 13 летальных исходах от COVID-19 за минувшие сутки.



— Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 33 лет, 56 лет, 70 лет, 71 года, 71 год, 88 лет и женщины в возрасте 64 лет, 71 года, 79 лет, 81 года, 82 лет, 87 лет, 92 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4697 человек, — сообщили в оперштабе.



За сутки диагностировано 2142 заражения коронавирусом, 484 из новоявленных пациентов — дети. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3092 пациента, в том числе 191 ребенок. В реанимации пребывают 254 человека, 39 — подключены к ИВЛ.



Из-за роста заболевших ОРВИ и COVID-19 Министерство здравоохранения Новосибирской области привлекло дополнительных сотрудников в поликлиники и call-центры, а также волонтеров, чтобы принять всех обратившихся пациентов. Всего на усилении работают более двух тысяч человек.

