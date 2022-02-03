С больной головы на здоровую: почему после разговора о болезнях мы чувствуем те же симптомы

— Это даже может произойти во время обеда или ужина, который приготовил человек с проблемами, потому что делал он это с негативными мыслями, а возможно, и пожеланиями, — предполагает Элена Гамаюн. — Есть тоже такая фраза: «Не пейте у своих врагов».



Всего один вопрос

Что же делать, если в вашем окружении есть люди, способные на психологическую порчу? Когда общаетесь, например, с приятельницей, она постоянно жалуется на свою жизнь, на проблемы в семье и со здоровьем. Прервите ее, расскажите, что выглядит она отлично, постройнела, похорошела, и побыстрее сворачивайте разговор.



— Есть еще один вопрос, который звучит парадоксально и способен остановить вашего собеседника, — раскрыла секрет Элена Гамаюн. — Спросите: «А что ты хочешь вместо этого?» Обычно люди-жалобщики к нему совершенно не готовы, никогда не задумываются действительно, а чего они хотят.



Симптомы психологической порчи